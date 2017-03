Textversion

30.03.2017 | 15:25 | von Martin Amanshauser (Die Presse - Schaufenster)

Mauerwerk.

Nicht immer auf dem Radar von Israel-Reisenden, aber ein lohnendes Ziel: die Stadt Akko, die über Jahrhunderte der wichtigste Hafen Palästinas und immer wieder Angriffspunkt war – so umgibt eine mächtige Zitadelle gut erhaltene Architektur bis aus der Kreuzfahrer-Zeit. Was man in der Weltkulturerbestadt besichtigt? Die Ahmed-Jezzar-Moschee, den türkischen Basar, die tunesische Synagoge – und die Lokale. www.goisrael.de