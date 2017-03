Textversion

31.03.2017 | 16:55 | von Heinz Müller (DiePresse.com)

Die Phönizier waren hier, die Portugiesen ebenfalls, und lange Zeit betrieben Juden in Mogador den Handel mit Timbuktu: Jetzt ist Essaouira, wie die Stadt heute heißt, Surfer-Spot, Künstlertreff und Fischfangmetropole.

Eine Woche lang ist es gut gegangen mit der „Gendarmerie Royale“: Stets haben wir sie rechtzeitig gesehen, das Tempo verlangsamt, sind mit höchstens 20 km/h vorbeigerollt an den Herren in Uniform. Doch diesmal ist es zu spät. „109“ schreibt der Gendarm auf einen Zettel, „100!“ darunter. Dann zeigt er auf eine Seite voll mit arabischen Schriftzeichen und einer einzigen Zahl: „300“. So viel zahlt man also fürs Schnellfahren in Marokko, 300 Dirham sind umgerechnet knapp 30 Euro.

Doch plötzlich ist alles anders: „Nice children“, sagt der Gendarm und fragt: „Tourist?“ Das zum Teil ausgefüllte Strafmandat verschwindet, 200 Dirham kommen wieder retour. Einen Hunderter steckt er in seine Brusttasche, lächelt dem Kollegen zu, als ob er sagen wolle: „Das Mittagessen für uns beide ist hiermit finanziert.“ Der unfreiwillige Stopp auf der breiten Straße von Marrakesch nach Essaouira sollte die einzige direkte Begegnung mit der Obrigkeit in dieser Woche bleiben. In einem Land, das – zumindest derzeit – als durchaus sicher gilt. Und das derzeit so leicht erreichbar ist wie nie zuvor, schließlich bieten sowohl Austrian als auch Niki Direktflüge von Wien nach Marrakesch. In weniger als vier Stunden ist man dort.

Insel mit Trichterwirkung

Von Marrakesch wiederum sind es drei Stunden Autofahrt nach Essaouira. Nie gehört? Vielleicht mag der alte Name Mogador geläufiger sein. So nannten die Portugiesen im 16. Jahrhundert die Stadt und bauten sie sukzessive aus: Die kleine Festung, die den Hafen schützt, erinnert an die Türme rund um Lissabon. Natürlich sind die Karawanen, die einst von hier nach Timbuktu zogen, längst verschwunden – auch wenn findige Männer wie der rundliche Said einen Ritt mit dem Kamel am Sandstrand anbieten: 80 Dirham pro Person und Stunde, jede Menge Fotos auf den kleinen Dünen und vor der zerfallenden Burg inklusive. Windig ist es hier immer, auch weil die „Purpurinsel“ vor der Küste (auf der einst die Phönizier den Farbstoff von den Schnecken gewannen und die später als Gefängnis benutzt wurde) die Trichterwirkung verstärkt. Kein Wunder, dass Surfsportler die Stadt und das ein Stück weiter südlich gelegene Sidi Kaouki längst für sich entdeckt haben.

Grüner Tee und Wiederaufbau

Haim Bitton war 14, als er die Stadt verließ. Das war 1964 – und die Familie Bitton war nicht die letzte, die nach Israel zog. Wir treffen Bitton in der Synagoge Slat Lkahal. Hier, in der Mellah, sieht man die Spuren des Verfalls ganz extrem. Von den 15.000 Juden, die im Jahr 1950 gemeinsam mit 10.000 Moslems hier lebten, ist ein einziger geblieben. Bitton ist der zweite Jude in der Stadt, die in den vergangenen Jahren auf knapp 100.000 Einwohner gewachsen ist: „1991 kam ich das erste Mal zurück“, sagt Bitton. Er fand die Synagoge, in der seine Vorfahren gebetet hatten, komplett zerstört vor. Nach seiner Pensionierung kehrte er 2011 endgültig zurück: Mit Spenden, vorwiegend aus Israel und den USA, baute er die Synagoge wieder auf.

Bitton zeigt auch die Reste der einstigen Vertäfelung: „Mogador“ steht auf dem Holzbrett. Es stammt von einer Kiste, mit der Ende des 19. Jahrhunderts Tee in die Stadt gebracht wurde. Jener grüne Tee, der (verfeinert mit Minze) heute das Nationalgetränk der Marokkaner ist, nahm von hier aus den Siegeszug durch ganz Nordafrika. Auch deshalb, weil in England plötzlich Schwarztee modern wurde – und die Chinesen hier neue Abnehmer fanden. Die Bezeichnung „Swiri“, der alte arabische Name für Essaouira, bezeichnet noch heute herausragende Qualität. Sagt zumindest Bitton, dessen Vorfahren einst für den Handel verantwortlich waren. Für die Renovierung der Synagoge war es höchst an der Zeit: Gleich nebenan waren einige Häuser im einstigen Judenviertel so zerstört, dass sie abgerissen werden mussten. Hier, direkt an der Stadtmauer beim Stadttor Bab Doukkala, sollen neue Wohnungen entstehen. Denn Essaouira ist eine boomende Stadt.

Seeigel zwischendurch

Das (manchmal durchaus liebenswerte) Chaos und den Lärm von Marrakesch findet man hier nicht. Die Straßen und Gassen sind meist schnurgerade, Laden reiht sich an Laden: Es sind vor allem Intarsienarbeiten und Schnitzereien aus Thujen- und Zedernholz, die man in Essaouira günstig bekommt. Schachbretter, Boxen mit allerlei versteckten Fächern – und natürlich die unvermeidlichen Berberteppiche. Wer sich da nicht auskennt, sollte aber lieber die Finger davon lassen. Das Flair und das Licht haben auch Maler aus Europa angelockt; sie verkaufen ihre Werke in Kleinstgalerien in der ganzen Stadt. Und dass einst Jimi Hendrix und andere Sänger hier weilten, steht in jedem Reiseführer. Unbedingt ausprobieren sollte man bei den Standln auf der Straße ein Glas frisch gepressten Saft aus Zuckerrohr (fünf bis zehn Dirham). Gut zwei Meter Zuckerrohr verschwinden in der Walze, bis das Glas voll ist. Ein Schuss Zitronensaft dazu, schmeckt hervorragend. Unten, im Hafen, schaukeln kleine blaue Fischerboote neben größeren Schiffen. Die Männer, die hier ihren Fang verkaufen, brauchen nicht viel dazu: Ein paar Plastikkisten, einen Sonnenschirm, mehr nicht.

Krabben in allen Größen, Hummer, kleine Haie, Seeigel direkt zum Auslöffeln, Fische in allen Längen und Größen – die Fülle an Fischen und Meeresfrüchten ist einzigartig. Wir waren im Winter hier, und bei knapp 20 Grad kann man sich noch vorstellen, hier etwas zu kaufen. Wie es im Sommer hier riecht – daran mag man lieber nicht denken. Die Buden vorn am Hafeneingang sehen einladend aus. Kleine Tische, ein paar Sessel, man kann seinen Fisch oder seine Krabbe direkt an der Theke auswählen – zu Preisen, um die man in Istrien oder Italien gerade einmal einen Teller Tintenfisch bekommt. Gegrillt wird hinter der Bude auf einem einfachen Gestell: Die Hummerscheren brutzeln neben Seezungen. Handeln über den Preis ist sogar hier erlaubt. Wer lieber nobler essen will, findet in der Stadt ausreichend feine Restaurants mit fixen Preisen. Derselbe Fisch kostet dort aber ein Mehrfaches dessen, was man bei den kleinen Imbissen in Hafennähe zahlt. Dafür genießt man in den feinen Lokalen aber auch den ausgezeichneten marokkanischen Wein; anderswo gibt es oft keine Alkohollizenz.

Neopren oder Mut

Wer authentisch übernachten will, sollte eines der Riads wählen, die es auch in Essaouira gibt: Kleine, umso feinere Stadthäuser, die oft Europäern gehören, mit wenigen Zimmern. Den Charme vergangener Zeiten verspürt man auch im Palazzo Desdemona, perfekt gelegen zwischen dem Hafen, dem Strand und der Altstadt. Die Marokkaner wissen, welches Juwel sie hier am Atlantik haben – und pflegen es. Der feine Sandstrand ist sauber, auch im Winter. In der Stadt selbst wird eifrig geputzt, einzig an den Felsen unterhalb der Stadtmauer findet sich ein Meer an Scherben; aber dort kommt ohnehin niemand auf die Idee zu schwimmen, da die Wellen viel zu stark an die scharfen Felsen schlagen, auf denen die Stadt gebaut wurde. Wenige Meter weiter südlich beginnt ohnedies der lange, weite Sandstrand. Einige zieht es sogar im Winter bei Temperaturen von 15 Grad in den Atlantik – ganz nach dem Motto: Wenn sich schon die Söhne, zehn und zwölf, in die Fluten stürzen, muss es der Papa auch. Ja, es war ein Erlebnis: Die Kite-Surfer nebenan wussten, warum sie einen Neopren-Anzug gewählt haben.