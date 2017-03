Textversion

31.03.2017 | 17:12 | von Sigrid Mölck-Del Giudice (DiePresse.com)

1993 wurden die Sassi di Matera zum Unseco-Weltkulturerbe erhoben. Manche Grotten wurden als Hotels ausgebaut. Andere begeistern in Reichweite mit historischem Ambiente. Drei Adressen.

Ohne Mittelalter scheint bei Daniele Kihlgren so gut wie gar nichts zu gehen. Nachdem der studierte Antropologe und millionenschwere Erbe eines schwedischen Zementfabrikanten das einst gottvergessene mittelalterliche Dorf Santo Stefano di Sassanio in den Abruzzen unweit von Aquila in ein erfolgreiches Hoteldorf umgewandelt hatte, fiel schließlich die Wahl eines nächsten Projekts auf die Basilikata. 2009 eröffnete er in der Höhlensiedlung Sassi in Matera das Sextantia Le Grotte Della Civita: 18 in den Tuffstein geschlagene Grottenzimmer, einschließlich sieben Suiten mit bis zu sechs Meter hohen Wänden. Alles wurde mit Originalmaterialien nach dem Konzept der Arte Povera hergestellt, wie sie jahrhundertelang in den Höhlen – bevor sie in den 1950er-Jahren per Dekret geräumt werden mussten – Usus war. Die von Dorfhandwerkern nachgearbeiteten Eisenbetten sind mit Leinenwäsche ausgestattet. In den Bädern liegen auf rustikalen Waschbecken Seifen aus Veilchenblüten und Olivenöl. Die Zahnbürsten werden aus biologisch abbaubarem Bambus hergestellt. Um eine Bodenheizung und Beleuchtung anzulegen, mussten schwere Steine aus dem Boden gehoben und – uneben wie zuvor – wieder eingebaut werden. Das antike Mobiliar wurde in der Umgebung zusammengesucht. Einziges Zugeständnis an die Moderne sind ein Internetanschluss und Designerbadewannen, die zum Teil im Schlafraum stehen. „Wir bieten ein Fünf-Sterne-Hotelservice“, sagt Michele Centonze vom Sextantia, „und erhalten gleichzeitig alles so originalgetreu wie möglich. So erlebt der Gast eine weitgehend authentische Atmosphäre mit dem notwendigen Komfort.“

Sextantio Albergo Diffuso, DZ ab 220 Euro, Suite ab 500 Euro – je nach Saison, Via Civita 28, T.: 0039/0835332744, www.sextantio.it

Zweistöckige Höhlen

Als Domenico Amenta, ein gelernter Banker, vor 20 Jahren von der Kommune Matera den zweistöckigen Grottenkomplex erwarb und gänzlich neu strukturierte, hatte er kein rigoros archaisches Hotel im Sinn, sondern einen Mix aus Höhlenatmosphäre und Modernität. Alle acht Räume (einschließlich drei Suiten) sind separat über einen Treppenweg im Freien zugänglich und mit TV, Wi-Fi und Kühlschrank ausgestattet. Tuffsteinnischen, die als begehbarer Kleiderschrank dienen, wurden durch handgewebte Leinenstoffe vom Wohnraum getrennt, die Vorhänge der Fenstertüren nach antiken Mustern handgestickt. Das Design der sanitären Anlagen in den fensterlosen, nur elektrisch beleuchtbaren Badezimmern mit Duschecke ist harmonisch auf die spezielle Atmosphäre abgestimmt. Die Badewannen in den Suiten hingegen stehen nach traditionellem Brauch im Schlafzimmer – unter Terrakottavasen, in denen einst die Ölvorräte aufbewahrt wurden. „Für Gruppenausflügler haben wir ein Ostello, einen Raum mit acht Etagenbetten, zwei Bädern und einen kleinen Wohnraum eingerichtet“, erklärt Signor Amenta. „Die Sassi sollen vor allem auch Jugendlichen on tour einen Besuch gestatten.“ Das Hotel ist mit dem Auto zu erreichen, das allerdings entsprechend den Vorschriften in einer nahe gelegenen Garage untergestellt werden muss.

Fra I Sassi, DZ 110 Euro, Suite 240 Euro – je nach Saison, Via D'Addozio 102, T.: 0039/0835336020, www.fraisassiresidence,com

Nobler Palazzo

Mitten im Herzen der antiken Civita bieten sich auch weniger archaische Alternativen zum Übernachten an: Im Palazzo Gattini, dem eleganten Palast der einst mächtigsten Familie von Matera, atmet der Gast Geschichte pur. Das Gebäude befindet sich beim Eingang der Piazza Duomo und der Höhlenstadt. Cremefarbener Kalkstein und stimmungsvolle Beleuchtung schaffen in den 20 luxuriös eingerichteten Wohneinheiten auf verschiedenen Ebenen ein geruhsames historisches Flair, die ehemalige Kapelle dient heute als stilvoller Konferenzraum. Das Frühstück genießt man auf der Terrasse und bekommt regionale Köstlichkeiten serviert und danach die Besichtigungen zu starten. Was gebe es denn Besseres, meint man an der Rezeption einladend, als sich nach einem Bummel durch das nur wenige Schritte entfernte Labyrinth der Sassi dann im Wellnessbereich des Palazzo Gattini zu erholen? In dem Gewölbeambiente des Spa mit Hamam, Whirlpool und Stimmungsduschen, die in der antiken Tuffsteinzisterne angesiedelt wurden, gehören Massagen mit Traubenmost und Schokolade zu den beliebtesten Varianten unter den Anwendungen. Danach wird Kräutertee serviert.

Palazzo Gattini*****, info@palazzogattini.it, DZ ab 240 Euro, Suite ab 550 Euro, Piazza Duomo 13, T.: 0039/0835334358, www.palazzogattini.it