09.02.2017 | 06:03 | Von Patrick Baldia (Die Presse)

Hohe Bewertungen auf den Rentenmärkten und steigende Renditen machen vielen Sorgen. Es gibt aber Gründe, die gegen eine nahende Katastrophe sprechen.

Wien. Platzt sie oder platzt sie nicht? Die Rede ist von der Blase auf dem Anleihenmarkt. Jim Cielinski, Leiter des Bereichs Anleihen bei Columbia Threadneedle, hält in einem Marktkommentar einen anhaltenden Ausverkauf von Anleihen für wahrscheinlich. Anlegern empfiehlt er, auf drei Faktoren zu achten, um abzuschätzen, wie weit die Kurse fallen und die Renditen im Gegenzug steigen könnten: die Inflationserwartung (steigende Inflation führt oft zu höheren Zinsen und damit zu Kursverlusten bei Anleihen), die Konjunktur in China sowie die geopolitische Entwicklung in Europa.

„Eine Blase im Sinn von teuer bewerteten Rentenmärkten sehen wir durchaus“, sagt Andreas Riegler, Head of Fixed Income bei der Raiffeisen Kapitalgesellschaft. Doch liege eine Blase per definitionem erst vor, wenn die Gefahr bestehe, dass diese auch platzt. „Ich glaube nicht, dass das auf dem Rentenmarkt der Fall ist, weil die EZB weiterhin in Richtung Quantitative Easing (lockere Geldpolitik, Anm.) optiert. Das wird die Zinsen vorerst niedrig halten. Die Frage ist, was 2018 der Fall sein wird“, so Riegler. Ein abruptes Ende der Anleihenkäufe der EZB per Anfang 2018 erwarte man nicht, sehr wohl aber eine schrittweise Rückführung des Kaufprogramms.

Derzeit seien vor allem die Rentenmärkte in der Eurozone teuer bewertet. Doch seien auch hier die Renditen um 60 Basispunkte (0,6 Prozentpunkte) höher als noch vor sechs Monaten, so Riegler. Steigende Renditen bedeuten fallende Preise. Nachsatz des Experten: „Dem Markt scheint bewusst zu sein, dass das Quantitative Easing zu Ende gehen wird.“

Kerninflation ist nicht hoch

Auch bei Kames Capital sieht man keine nahende Katastrophe auf den Anleihenmärkten – „auch wenn die Renditen weiter steigen“, so Senior Fixed Income Investment Specialist Adrian Hull. Er verweist ebenfalls auf das Quantitative Easing in Europa sowie in Japan, das den Markt unterstützt. Ein weiteres Argument gegen einen rasanten Renditeanstieg ist die Verschuldung vieler Länder. „Bei einer Verschuldung von 50 Prozent des BIPs kann man Anlegern höhere Kupons zahlen, bei 200 Prozent ist das nicht der Fall“, sagt Hull.

„Obwohl sich der Zinszyklus in den USA normalisiert, haben wir bislang nur leichte Renditeanstiege gesehen“, so Hull weiter. Er verweist auf die Rallye in den Achtzigerjahren, als – wegen der hohen Inflation – ebenfalls die Zinsen angehoben wurden. Mehr Sorgen bereitet den Experten eine mögliche Deflation. Das steigende Lebensalter der Weltbevölkerung führe zu höheren Sparquoten, was ein wesentlicher Input für Deflation sei.

Für Riegler sind vor allem die steigenden Rohstoffpreise der Grund, dass die Inflationsrate in der Eurozone zuletzt auf 1,8 Prozent angestiegen sei. Betrachte man die Kerninflation (ohne Energie und Nahrungsmittel), die unter einem Prozent liege, bestehe kaum Inflationsdruck. Die EZB hat wiederholt gesagt, dass sie die Inflation in der Nähe von zwei Prozent haben will. Laut Riegler meint sie damit die Kerninflation, weshalb sie es auch nicht eilig habe, ihr Anleihenkaufprogramm zu beenden.