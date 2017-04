Textversion

25.04.2017 | 10:11 | Von Hedi Schneid (Die Presse)

Trotz enorm gestiegener Preise bleiben Immobilien eine begehrte Anlage. Bei Aktien gibt es indes nach wie vor günstige Einstiegsmöglichkeiten. Außerdem kann man auch als Kleinanleger an Großprojekten mitverdienen.

Wien. Ronny Pecik hat mit seinen Investments bisher kaum danebengegriffen. Der umtriebige Investor hat jüngst über seine Privatstiftung RPR 11,35 Prozent an der S Immo erworben. Er soll dafür rund 100 Millionen Euro hingeblättert haben. Das ist kein Schnäppchen, aber Pecik sieht offenbar bei den Aktien der Immobiliengesellschaft, an der auch die Erste Group und die Vienna Insurance je zehn Prozent halten, noch viel Potenzial.

Mit dieser Einschätzung steht Pecik nicht allein da. Auch der äußerst kritische Fondsmanager Klaus Umek (Petrus Advisers) glaubt an Aktien, hinter denen Häuser, Wohnungen, Shopping-center oder Hotels stehen. Umek ist sowohl bei der Immofinanz als auch der CA Immo beteiligt und dürfte auch noch Papiere an der inzwischen fast zur Gänze von der deutschen Vonovia übernommenen Conwert halten.

Immobilien und vor allem Immobilien-Aktien sind nicht nur bei professionellen Investoren der große Renner. Angesichts des Rekordtiefs bei Zinsen auf Sparbüchern und Festeinlagen, der Minirenditen bei Anleihen und der geopolitischen Verwerfungen, die andere Titel riskanter erscheinen lassen, ist der Trend zu Investitionen in „Betongold“ – also Häuser, Wohnungen und Grundstücke – trotz der aufgrund der starken Nachfrage deutlich gestiegenen Preise ungebrochen hoch. Für jeden zweiten Österreicher stellt der Kauf einer Immobilie die beste Form dar, um Geld zu veranlagen, ergab kürzlich eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Spectra. „Es geht nicht mehr um Rendite, sondern um Sicherheit“, erklärt S-Immo-Vorstand Friedrich Wachernig.

Preisexplosion bei Wohnungen

Auch wenn Experten noch nicht das Ende der Preisspirale sehen – allein, wenn man bedenkt, dass viele tausend Mitarbeiter der Finanzmetropole London Brexit-getrieben eine neue Bleibe auf dem europäischen Festland suchen: Nicht jeder, der sein Erspartes gerne absichern möchte, hat gleich eine halbe Million auf der hohen Kante, verweist Wachernig auf die enorme Preissteigerung in den letzten Jahren. Gerade in Wien und vor allem in Berlin, die vor Jahren noch als „billige“ Großstädte galten, hat sich das Kostenniveau drastisch verändert.

Genau da kämen Immobilienaktien als gute Alternative zu den Sachwerten ins Spiel. „Da ist man auch als Kleinanleger indirekt an Gewerbeimmobilien oder Hotels beteiligt, die höhere Renditen abwerfen als Wohnungen“, erklärt Milena Joveva, beim Immo-Entwickler UBM für Investors Relations zuständig.

Eine Alternative zu Einzelwerten sind Immobilien-Fonds, die laut dem Marktforscher Mountain-View Data eine Ein-Jahres-Performance von 2,7 Prozent hinlegten. Damit lägen sie zwar hinter reinen Aktien-, Misch- und Anleihenfonds, seien aber mit geringerem Risiko verbunden. Bei den Immo-Aktienfonds erreichte der „First State Global Property Securities A GBP“ auf Dreijahresbasis die beste Performance. Bei Immofonds (die direkt in Immobilien investieren) schnitt der „Catella MAX“ am besten ab.

Was heimische Immo-Firmen interessant macht, ist der Umstand, dass die Kurse trotz deutlicher Erholung seit Jahresbeginn um bis zu 40 Prozent unter dem NAV (Net Asset Value, Bestandswert der Immobilien) gehandelt werden. Das biete günstige Einstiegschancen, so Wachernig.

Die Analysten sehen einiges Potenzial, wie ihre jüngsten Einschätzungen zeigen: So setzt die Baader Bank ihr Kursziel für die UBM bei 35 Euro an, die SRC sogar bei 44 Euro. Derzeit notiert die Aktie bei 33 Euro. Die Kursziele der Erste Group (2,10), der RCB (2,15) und von Kepler-Chevreux (2,25) für die Immofinanz liegen auch noch deutlich über dem aktuellen Kurs (1,87 Euro). So ist es auch bei der CA Immo, wo die Baader Bank ihr Kursziel bei 22 Euro ansetzt; die Aktie kostet derzeit gut 20 Euro. Nur die S Immo liegt mit 12 Euro schon knapp am Kursziel der SRC von 13 Euro.

Zudem steht der Sektor vor einer Neuordnung, sollte die geplante Fusion von Immofinanz und CA Immo tatsächlich klappen. Noch steht das Russland-Portfolio der Immofinanz im Weg, das bis Jahresende verkauft werden soll. Ohne diesen Klotz am Bein sollte die Aktie durchstarten, selbst wenn die Abtrennung mit Verlusten verbunden ist, meint Erste-Analyst Christoph Schultes. Denn die Unsicherheit wäre vorbei.

Die S Immo, die quasi erste Reihe fußfrei als Beobachter bei der Fusion dabei ist, ist von dem langwierigen und schwierigen Vorhaben offenbar überzeugt. „Wir halten an beiden Unternehmen eine kleine Beteiligung“, berichtet Wachernig.