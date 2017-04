Textversion

11.04.2017 | 17:45 | (DiePresse.com)

Händler erklärten den Preisanstieg auf 1273,81 US-Dollar mit einer schlechten Stimmung an den US-Aktienmärkten.

Verunsicherung an den Finanzmärkten aufgrund geopolitischer Risiken hat den Goldpreis am Dienstag auf den höchsten Stand seit fünf Monaten getrieben. Am späten Nachmittag erreichte der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 1273,81 US-Dollar den höchsten Stand seit dem 11. November 2016.

Händler erklärten den Preisanstieg mit einer schlechten Stimmung an den US-Aktienmärkten aufgrund einer Zuspitzung im Atomstreit zwischen den USA und Nordkorea. Hinzu komme die gefährliche Lage im Syrien-Konflikt und damit verbunden eine verschärfte Konfrontation zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Gold ist bei vielen Anleger als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten beliebt.