Textversion

05.02.2017 | 09:51 | Ein Kommentar von Günther Haller (DiePresse.com)

Eine (Über)Zeichnung sorgt international für Schlagzeilen: Der aktuelle „Spiegel“ zeigt den US-Präsidenten als Henker, der der Freiheitsstatue den Kopf abtrennt.

„When they go low, we go high“, empfahl Michelle Obama im US-Wahlkampf als geeignete Methode in der politischen Auseinandersetzung. Frei übersetzt: Wenn sich der Gegner in der Wahl der Mittel vergreift, sollte die eigene Seite Anstand bewahren. Der Satz wurde zur Hymne der Demokraten. Nun scheint er in der politischen Auseinandersetzung – vor allem zwischen Medien und dem amtierenden Präsidenten Donald Trump – in Vergessenheit zu geraten. Der Konflikt spitzt sich zu, Trump hat sicherlich Anteil daran, wenn er kritischen Journalistenfragen in Pressekonferenzen mit aggressiver Zurückweisung begegnet und „alternative Fakten“ in die Welt setzen lässt.

Diese Auseinandersetzung hat mit der neuesten Ausgabe des „Spiegel“ einen Höhepunkt erreicht. Das Cover zeigt eine Zeichnung von Donald Trump mit blutigem Dolch in der einen, dem abgetrennten Kopf der Freiheitsstatue in der anderen Hand. Die Triumphpose erinnert an „Dschihadi John“, einen der Mörder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Er war eine Zeit lang im Internet zusehen, wenn er wehrlose Menschen köpfte, und wurde so zum Symbol für die nihilistische Mordlust und barbarische Menschenverachtung des IS. Die Zeichnung ist somit deutlich aggressiver als manche Karikatur der letzten Woche, in denen Lady Liberty als Opfer von Trumps Agieren dargestellt wird, sei es, dass er sie anpinkelt, ihr in den Schritt greift oder eben auch den Kopf abschlägt, wie jüngst in den „New York Daily News“. Am elegantesten wohl die Darstellung am Cover des „New Yorker“: Die Fackel ist erloschen, nur noch Rauch steigt in den Nachthimmel auf.

Der „Spiegel“, der mit Kritik auf diese Provokation rechnen musste, äußerte sich bereits vorab, am Erscheinungstag: „Seit rund zwei Wochen ist Donald Trump nun Präsident der Vereinigten Staaten, und es tut körperlich weh, die Erkenntnisse dieser ersten Tage hinzuschreiben: Der Präsident der USA ist ein pathologischer Lügner. Der Präsident der USA ist ein Rassist. Er versucht den Staatsstreich von oben, er will die illiberale Demokratie oder Übleres etablieren, er will die Gewaltenteilung aushöhlen.“ Es fehlt freilich eine Begründung für die Anspielung auf die Terroropfer des IS. Vielmehr verweist Chefredakteur Klaus Brinkbäumer auf ein Interview, das Edel Rodriguez, der Zeichner, der für das Cover engagiert wurde, der „Washington Post“ gegeben hat: „Es handelt sich um die Enthauptung der Demokratie, die Enthauptung eines heiligen Symbols. Und selbstverständlich wird mit der Enthauptung der IS in Verbindung gebracht. … Beide Seiten sind Extremisten und ich stelle einen Vergleich zwischen ihnen her.“

Wie schon bei seinem aufsehenerregenden Cover vom 12. November des Vorjahres, als man Trump als alles verschlingenden feurigen Kometen auf die Erde zurasen ließ, lässt der „Spiegel“ in einer legitimen politischen Auseinandersetzung jedes Maß vermissen und entwirft ein Zerrbild, wie man es von den schlechteren Karikaturen von Charlie Hebdo kennt. Stellt man Trump mit der Terrormiliz auf eine Stufe, muss man sich den Vorwurf gefallen lassen, in geschmackloser Weise auf Differenzierung zu verzichten und den Trump-Anhängern Munition in ihrer Auseinandersetzung mit der angeblichen „Lügenpresse“ zu liefern. Die „Bild“-Zeitung, ansonsten nicht bekannt für die feine Art, gibt bekannt, die Grafik sei das „mit Abstand abstoßendste und geschmackloseste ‚Spiegel‘-Cover aller Zeiten.“ Amerikanische Nachrichtenportale wie „Buzzfeed“ zeigten sich „ziemlich schockiert.“ Die „Welt“, bekannt kritisch gegenüber dem „Spiegel“, wirft dem Nachrichtenmagazin vor, „jegliche moralische Maßstäbe“ verloren zu haben.

Doch nicht alle Reaktionen waren negativ: Inzwischen tragen Anti-Trump-Demonstrationen die drastische Illustration auch auf die Straßen New Yorks. Die Medien sollten sich freilich fragen, ob sie anstatt dieser reichlich unterkomplexen und grobschlächtigen Antwort auf das Agieren Trumps nicht nüchtern und differenziert auf seine Politik reagieren sollten. „Presse“-Korrespondent Oliver Grimm macht das täglich vor. Wie sagte Michelle Obama: „When they go low …“