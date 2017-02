Textversion

15.02.2017 | 11:32 | Oliver Pink (DiePresse.com)

Der Bundespräsident knüpft rhetorisch dort an, wo wir im Herbst 2015 schon einmal waren. Und weckt falsche Erwartungen.

Alexander Van der Bellen hat ein Thema für sich entdeckt und lässt es nun nicht mehr los: Europa. So auch bei seiner Reise nach Europa diese Woche, seiner ersten als Bundespräsident. Neben Anekdoten und Tiroler-Dialekt-Kostproben gab es vor allem ein Thema: Europa.

Kurz zusammengefasst lässt sich das, was Van der Bellen in Brüssel und Straßburg sagte, auf den Nenner bringen: Da das gute EU-Europa, dort der böse Nationalismus. Und im Speziellen auf die Flüchtlingspolitik gemünzt: Mit der Ablehnung alles Fremden, mit Mauern, der Einschränkung von Grundfreiheiten und Grundrechten und mit Nationalismus löse man kein Problem, sondern schaffe welche. Man solle, so Van der Bellen gestern im Europaparlament weiter, nicht unterscheiden zwischen der Hilfsbedürftigkeit der eigenen Landsleute und der Hilfsbedürftigkeit anderer.

Ja, eh. Eine Sonntagsrede an einem Dienstag. Klingt gut, bringt viel Applaus, bringt aber auch keinen weiter. Auch Europa nicht. Denn es gibt auch einen Mittelweg. Und der lautet: Das gute EU-Europa nimmt die Sorgen seiner Bürger vor zu viel Zuwanderung ernst. Also ernster als bisher. Damit nicht wieder die Nationalstaaten das Heft in die Hand nehmen müssen wie bei der Schließung der Balkanroute.

Van der Bellen hingegen knüpft rhetorisch dort an, wo wir im Herbst 2015 schon einmal waren. Und weckt falsche Erwartungen. Erwartungen, dass mehr möglich wäre. Ist es aber nicht.

Das hat allerdings mittlerweile auch schon EU-Europa erkannt. Beim Gipfel auf Malta haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs jüngst immerhin darauf verständigt, nun auch die Mittelmeer-Route zu schließen.