28.02.2017 | 12:02 | Oliver Pink (DiePresse.com)

Löst Hofer Strache ab? Ist die FPÖ im freien Fall? Und überhaupt.

Große Aufregung. Wieder einmal. „Zunehmende Nervosität in Strache-FPÖ“ hieß es gestern etwa der „Kronen Zeitung“. In den Sozialen Medien, deren führende Experten üblicherweise stets alles grundsätzlich für falsch halten, was die „Krone“ so schreibt, wird das in diesem Fall gern geglaubt. Also: Aufregung. Die FPÖ im freien Fall. Machtkampf zwischen Strache und Hofer. Und je mehr Letzterer das dementiert, desto glaubwürdiger erscheint das denen, die das glauben wollen. Hinzu kommt noch eine Umfrage, in der - warum auch immer - für die Sonntagsfrage eine "FPÖ mit Hofer" ausgewiesen wird.

Dabei ist die Welt oft so einfach, wie sie eben ist: Die „Krone“, jetzt schon seit längerem ganz Bussi-Bussi mit Peter Pilz, segelt mit diesem in Sachen Eurofighter ganz auf einer Linie. Die FPÖ hingegen verweigert sich trotz täglichem Drängen der Zeitung einem U-Auschuss in dieser Causa.

Weitere Fragen? Wahrscheinlich nicht.

Ganz ohne Aufregung betrachtet: Ohne Heinz-Christian Strache gäbe es keinen Norbert Hofer. Also keinen Norbert Hofer, der nun als Strache-Alternative gilt. Und Strache ist noch immer der stärkere, zugkräftigere Kandidat an der Spitze der FPÖ. Er hat Norbert Hofer das Feld für dessen 47 Prozent (mit-)aufbereitet. Abgesehen davon, dass an Norbert Hofers Loyalität - fürs Erste jedenfalls - nicht zu zweifeln ist. Und er auch nicht der Typ ist, eine Partei anzuführen.

Es sei denn, Strache schickt ihn dort hinein – ins Vizekanzleramt beispielsweise. Das wäre dann eine Art Haider/Riess-Passer für Arme. Und erst dann würde es zu echten Konflikten kommen. Zu denen es wohl auch gekommen wäre, wenn Hofer Bundespräsident geworden wäre. Das Staatstragende wäre dann zwangsläufig mit dem Oppositionellen kollidiert. Siehe Haider/Riess-Passer.

Dritter - aber kein lachender

So aber wird Strache am kommenden Samstag als mehr oder weniger unbestrittener Parteichef der FPÖ wiedergewählt werden. Allerdings: Es könnte tatsächlich der letzte Jubelparteitag werden. Denn unter Druck gesetzt wird Strache nicht von Norbert Hofer, sondern von Christian Kern und Sebastian Kurz. In einem auf die beiden zugespitzten Duell könnte Strache als Dritter übrigbleiben. Und zwar nicht als lachender.

Die Themenführerschaft beim einzig wirklich relevanten Thema – in der Bevölkerung und bei Wahlen -, der Zuwanderungspolitik, nehmen sie ihm gerade Stück für Stück ab. Wobei die ÖVP hier ein wenig früher dran war. Und je mehr der Eindruck entsteht, dass SPÖ und ÖVP das nicht (nur) aus Taktik machen, sondern aus Einsicht, desto eher wird es ihnen gelingen, Strache und seiner Partei das Wasser abzugraben. Erst dann sollte es wirklich große Aufregung in der FPÖ geben.