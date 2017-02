Textversion

09.02.2017

Sind die Angriffe mancher Intellektueller auf Donald Trump nicht überzogen? Die Geschichte zeigt: Harte Kritik am Chef im Weißen Haus hat Tradition.

Donald Trump, der 2016 in seinem Wahlkampf als Spitzenkandidat der Republikaner für das Amt des US-Präsidenten Geschmackloses, Obszönitäten und Aggression geradezu programmatisch einsetzte, ist seit seiner Inauguration selbst der heftigsten Kritik ausgesetzt. Da mag die damalige First Lady Michelle Obama in ihrer berühmten Wahlkampfrede in New Hampshire Mitte Oktober noch so sehr dafür plädiert haben, dass man sich nicht auf das Niveau dieser Niedrigkeiten einlassen solle.

Vergeblich. Auch nach der Wahl bleibt der Ton extrem laut und vulgär. Die Geister, die Trump rief, wird er nicht mehr los. Wen wundert das bei einem Mann, der nicht nur die Wahl im November gewonnen hat, sondern seit Beginn seiner Kampagne unangefochten das Ranking an Beleidigungen politischer Gegner im In- und Ausland, ja gegen ganze Kontinente und eine Weltreligion anführt. Es schallt roh zurück zum bekennenden „Pussy-Grabber“ aus New York.

Romancier Jonathan Safran Foer, seit seinem Debüt „Everything Is Illuminated“ (2002) weltberühmt, bezeichnete Trump diese Woche in der Tageszeitung „Die Welt“ mit einem Ausdruck aus dem Afterbereich, dessen Übersetzung der Duden als „derbes Schimpfwort“ einstuft. Mit genau diesem Wort hatte der Grüne Joschka Fischer 1984 als junger deutscher Bundestagsabgeordneter in Bonn in einem Zwischenruf einen Bundestagsvizepräsidenten beleidigt. Durch solch schlechte Manieren erregte der künftige Außenminister Aufsehen, machte große Karriere. Was aber ist Foers Motiv für Gossensprache? Trump „könnte zu einem echten Feind“ für die meisten Amerikaner werden, vermutet der Autor aus Washington: „Er wird schlecht sein für die Wirtschaft, die Kultur. Für Amerikas Ansehen in der Welt.“

Ein rüder Ton von Joschka Fischer

Auch Sorge um das Land erzeugt also überzogene Reaktionen. Wer aber meint, Verbalattacken wie bei Trump habe es in gesitteten Demokratien zuvor so nie gegeben, der irrt. Dass Autoren in den USA nicht besonders höflich mit ihrer Spitzenkraft umgehen, hat Tradition. Thomas Paine, ein Gründervater der Vereinigten Staaten, lästerte ungezügelt über George Washington. Der sei „treulos gegenüber Freunden und scheinheilig in der Öffentlichkeit“. Nicht einmal die militärischen Erfolge im Unabhängigkeitskrieg wollte Paine für den ersten US-Präsidenten gelten lassen. Und in einem offenen Brief schrieb er 1796 an Washington: „Die Welt wird ratlos sein bei der Entscheidung, ob du ein Abtrünniger oder ein Hochstapler bist; ob du die guten Prinzipien verraten hast oder niemals welche gehabt hast.“

War Abraham Lincoln ein "dreckiger Schmähführer"?

Immerhin hatten die Vorwürfe Stil. Handfest wurde im Jahrhundert darauf Abraham Lincoln abgekanzelt. Das Magazin „Harper's Weekly“ sammelte im Wahlkampf von 1864, mitten im Bürgerkrieg, Ausdrücke, mit denen die Demokraten den Befreier der Sklaven, den später hoch verehrten Heros bedachten: „Dreckiger Schmähführer. Despot. Lügner. Dieb. Angeber. Clown. Usurpator. Monster. Ignoranten-Abe. Alter Halunke. Meineidiger. Räuber. Schwindler. Tyrann. Feld-Fleischhauer. Landpirat."

Die Verbalattacken auf US-Präsidenten haben deren intellektuelle Gegner auch im 20. Jahrhundert munter fortgesetzt. Das New Yorker Online-Kulturmagazin „flavorwire.com“ hat einige der schwersten Fälle gesammelt. Sehr oft betreffen sie Republikaner, aber selbst der Demokrat Franklin D. Roosevelt, die dominante politische Figur der 30er und 40er Jahre, kommt nicht ungeschoren davon. H. L. Mencken, Schriftsteller, Literaturpapst, Kritiker und Satiriker schrieb über ihn: „Wenn er morgen davon überzeugt wäre, dass ein Eintreten für Kannibalismus ihm bitter nötige Stimmen brächte, würde er damit anfangen, im Hof des Weißen Hauses ab nächstem Mittwoch einen Missionar zu mästen.“

Weniger elegant schrieb eine Generation später der rasend-wilde Reporter Hunter S. Thompson über Richard Nixon: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er über irgendetwas lacht, außer vielleicht über einen Querschnittsgelähmten, der die Demokraten wählen will, aber nicht ganz an den Hebel der Wahlmaschine ran kommt.“

Und der spitzzüngige Essayist und Romancier Gore Vidal schrieb über Ronald Reagan, dass er „ein Triumph der Kunst des Einbalsamierens“ sei. Gemein war zuletzt auch der 2011 verstorbene angloamerikanische Autor Christopher Hitchens in seiner Bewertung von George W. Bush: „Er ist ungewöhnlich wenig wissbegierig, abnormal unintelligent, erstaunlich unfähig, sich auszudrücken, fantastisch unkultiviert, außerordentlich ungebildet, und er ist anscheinend auch noch ganz stolz auf all diese Dinge.“

"Wachsam sein, tapfer im Herzen und kampfbereit"

In dieselbe Kerbe schlägt gegenwärtig Dave Eggers, der 2013 mit seinem Roman „The Circle“ berühmt wurde, einer negativen Utopie über ein dominantes Internet-Unternehmen. Er reiste nach der Wahl durchs Land, seine Beobachtungen hielt er essayistisch fest. Mit Trump hätten die Amerikaner „ein Kind im Weißen Haus“, die alten politischen Regeln würden nicht mehr gelten. Eggers eindringlicher Appell an die Öffentlichkeit: Die Bürger sollten wachsam sein, tapfer im Herzen und kampfbereit.

Diesen Aufruf nimmt Paul Auster ernst. Eben siebzig geworden, hat er vor wenigen Tagen seinen voluminösen Roman „4 3 2 1“ veröffentlicht, eine Rückschau auf die USA der 50er und 60er Jahre. Er und seine Frau, die bedeutende Schriftstellerin Siri Hustvedt, haben sich vor und nach der Wahl mehrfach über Trump schockiert gezeigt, der eine Bedrohung für ihr Land sei. „Wir sind Zeugen einer Politik der Erniedrigung“, sagt Hustvedt. Donald Trump sei verrückt, konstatiert ihr Mann. „Wir erleben gerade einen Alptraum“, so Auster im Interview mit dem deutschen Sender ARD: „Diese Regierung zerstört die amerikanische Gesellschaft.“ Die US-Bürger hätten bisher geglaubt, ihre demokratischen Institutionen seien wie in Stein gehauen. Jetzt aber sehe man: „Sie sind aus Seife geformt. Und wenn Trump seinen Wasserstrahl auf sie richtet, schmelzen sie.“ Da bleibe dann nur Schaum über. Auster will sich wehren. Er kündigte an, dass er 2018 als Präsident der US-Sektion des Schriftstellerverbandes PEN kandidieren werde. In dieser Funktion wolle er als Literat gegen den neuen Präsidenten kämpfen. Thomas Paine wäre wohl stolz auf ihn – und vielleicht sogar George Washington.