Textversion

19.04.2017 | 15:15 | Barbara Petsch (Die Presse)

Dame oder Herr in die Burgtheater-Direktion? Die Politik hat es eilig. Die Ausschreibung ist veröffentlicht, die Frist läuft bis 21. Mai, im Juni soll die neue Führung feststehen.

Karin Bergmann verlässt das Burgtheater 2019 geordnet. Das Budget ist noch immer mehr als großzügig. Wer allerdings Repertoire-Vorstellungen besucht, stellt fest, dass die Auslastung teils mäßig ist, vor allem im großen Haus. Die Burg, seit Jahrzehnten fest in der Hand des deutschen Regietheaters, braucht nach dem Abtreten der 1968er-Revolutionäre neue Impulse, Relevanz, Aufreger. Multimedia gibt es oft, fremdsprachige Regisseure kaum – und es zeigen sich auch zu wenige neue tolle Schauspieler. Das feine Burgtheater-Ensemble braucht frische Kräfte.

Die Direktion ist ausgeschrieben, bis 21. Mai können sich Interessenten und Interessentinnen melden, bis Juni will Kulturminister Drozda sich entscheiden. Wer hat Einfluss - und wer flüstert ein?

Vor allem aber: Wer kommt in Frage? Wieder eine Frau? Diese haben zuletzt in den Direktionen erfreulich aufgeholt.

Die Ausrede „leider zu unerfahren“ zieht nicht mehr. Hier ein paar Namen. Die ruhig-sachliche Bettina Hering ist ab heuer Schauspielchefin der Salzburger Festspiele; Iris Laufenberg leitet mit einer Fülle von Ideen, politisch engagiert und witzig, seit 2015/16 das Grazer Schauspielhaus. Regisseurin Karin Beier schlägt sich am schwierigen Hamburger Schauspielhaus tapfer durch, ihr Vertrag läuft noch bis 2021; Barbara Frey beendet 2019 ihre Intendanz am Zürcher Schauspielhaus. Eine einfallsreiche Regisseurin ohne Intendanz-Erfahrung ist Karin Henkel (heuer in Salzburg, sie inszeniert Hauptmanns "Rose Bernd"). Und eine Institution für sich ist natürlich Andrea Breth.

Kusej, Thalheimer, Simon Stone

Nun zu den Herren: Martin Kušejs Vertrag am Bayerischen Staatsschauspiel in München läuft noch bis 2021. Im "profil"-Gespräch bekannte der Kärntner Heimweh. Am Burgtheater läuft derzeit seine Inszenierung von Arthur Millers "Hexenjagd". 2006 wurde Matthias Hartmann Kusej vorgezogen, was diesen schwer verdross. Inzwischen hat sich Kusej mit der Burg offenbar ausgesöhnt. Schließlich sind hier die künstlerischen und finanziellen Möglichkeiten besonders attraktiv. Und das Wiener Publikum gilt als freundlicher denn das deutsche. (Allerdings, speziell die Theaterleidenschaft der Münchner ist groß).

Blick nach London, Paris

In Hamburg findet ab 25. Mai das Theater-der-Welt-Festival statt, einer der Leiter ist der ehemalige Burg-Chefdramaturg und Intendant des Thalia Theaters, Joachim Lux, der sich sehr gut mit österreichischer Literatur auskennt. Wie auch Andreas Beck (seit 2015 Chef in Basel, zuvor am Wiener Schauspielhaus, wo er originelle Akzente setzte). Ein wichtiger Regisseur, der oft an der Burg inszeniert hat, ist Michael Thalheimer. Ulrich Khuons Vertrag am Deutschen Theater in Berlin läuft bis 2019. Nach den Finanz-Turbulenzen wird Sicherheit bei der Kür der Burgdirektion eine Rolle spielen. Beim Wiener Volkstheater sieht man, dass auch mit viel Fantasie und Engagement große Häuser schwer zu füllen sind. Der Balanceakt zwischen Niveau und Spaß wird immer heikler.

Zu kleinmütig sollte man auch nicht sein. Wie wär's mit einem Feuerkopf wie Simon Stone, der "Borkman" nach Ibsen mit Martin Wuttke und Birgit Minichmayr im Akademietheater als provokantes Society-Drama herausbrachte und bei den Wiener Festwochen eine großartige "Wildente" zeigte? Stone soll freilich auf dem Sprung nach Hollywood sein. Vorher inszeniert er noch Aribert Reimanns "Lear" heuer im Sommer bei den Salzburger Festspielen.

Fremdsprachige Regisseure? Filmaffin? Rufus Norris führt das National Theatre in London, Rupert Goold das Almeida – und Éric Ruf die Comédie Française. Was gibt es in New York? Vielleicht bewirbt sich eine Filmproduzentin, ein Kurator, eine Schauspieler? Das Nachfolgespiel ist eröffnet. Das Theater-der-Welt-Festival und ja, durchaus auch die heurigen Einladungen zum Berliner Theatertreffen könnten als Anregung für die Auswahl der neuen Burgdirektion inspirierend sein.

E-Mails an: barbara.petsch@diepresse.com