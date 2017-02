Textversion

03.02.2017 | 16:24 | Norbert Mayer (Die Presse)

In der Stunde der Populisten wird Machtüberschreitung geübt. In Russland, der Türkei und sogar in den USA.

Im Morgengrauen „Die Presse“ gelesen: „Sobotka will Demos einschränken“. Ja, darf er denn das? Falsche Frage! Einzig richtige Antwort: Für das Demonstrationsrecht sollten Menschen, die in einer Demokratie leben wollen, jederzeit auf die Straße gehen. Davon wird sie ein Innenminister nicht abhalten, der sich beim Vorstoß zu einem novellierten Versammlungsrecht eher an Staaten orientiert, die Defizite an Liberalität aufweisen: Ungarn, Russland, Türkei . . .

Autoritärer Populismus gefährdet derzeit sogar das Land der Tapferen und Freien – die USA. So lässt deren Präsident Journalisten entfernen, die kritische Fragen stellen, oder er lässt sie gar nicht erst zu. Was Frankreich erwartet, sollte die rechtsextreme Marine Le Pen die Wahl gewinnen, zeigt ein aktuelles Video. Schläger ihres Front National schleifen einen Reporter von „Quotidien“ samt Kameramann brutal aus dem Saal. Unheimliche Demonstrationen der Machtüberschreitung nehmen zu.

Darf man Wolfgang Sobotka unterstellen, dass er im Bemühen um „mehr Rechtssicherheit“ Autokraten imitiert? Mag sein. Aber sehen wir das Positive, etwa an seiner Ankündigung, dass bei Demonstrationen ein „Versammlungsleiter“ benannt werden müsse, der für Schäden haftbar gemacht wird. Falls Sobotka damit bezweckt, dass mehr Verantwortung für fahrlässiges oder kriminelles Verhalten eingemahnt wird, und dies auch für Parteien und ihre Anführer gilt, brechen in Österreich goldene Zeiten an.

Protest in der Herrengasse

Volksvertreter schlagen selten Schaufenster ein, aber einige verhalten sich andersartig geschäftsschädigend. Künftig könnte also ein Finanzlandesrat, der Wohnbauförderungsgelder en gros fahrlässig schlecht anlegen ließe, in Haftung oder gar in Haft genommen werden. Politiker, die mitverantwortlich dafür werden, dass z. B. die Kosten für einen Flughafenterminal in himmelschreiende Höhen abheben, stünden dann mit ihrem Privatvermögen für Malversationen ein. Wir sollten dem Minister für seine Initiative danken. Jeder Provinzpolitiker würde sich genau überlegen, wie viel eine Landesgartenschau kosten darf. Denn sollte der Rechnungshof zum Schluss kommen, dass die Steuerzahler geschädigt wurden, könnten diese beim Verursacher Regress nehmen.

Das Gegengift wird sich also hüten, den Vorstoß des ÖVP-Granden voreilig zu verurteilen. Im Gegenteil, er greift zu kurz. Es braucht „eine klarere Regelung“ zur Kontrolle abgehobener Politiker in diesem arg hypo-geschädigten Alpenland. Ich würde glatt mit Versammlungsleiter Sobotka zum Protest mitten in die Herrengasse marschieren, damit er solch ein neues Gesetz mit aller Härte durchsetzt.

