Textversion

14.02.2017 | 14:21 | Norbert Mayer (Die Presse)

Dürfen Richter Umweltschützer sein, die keine Kompromisse kennen? Und wie friedlich sind Tauben im Vergleich zu den Falken?

Die Aufregung in den sozialen Medien ist groß: Drei Verwaltungsrichter haben den Bau einer dritten Piste für den Flughafen Wien Schwechat abgelehnt. Die Tageszeitung „Kurier“ hat eine mögliche Erklärung für das Versagen der mit dem Fall betrauten Personen gesucht: Zwei davon seien Umwelt-Hardliner, der dritte sei ein Agrar-Lobbyist.

Welch umfassender Vorwurf, welch pointierte Charakterzeichnungen! Viel schlimmere Gegner dürfte es für die freie Wirtschaft kaum geben. Der Fall wird die Gerichte wahrscheinlich noch Jahre bis in höchste Kreise beschäftigen.

Eine Frage stellt sich bereits jetzt: Was, zum Teufel noch einmal, ist ein Umwelt-Hardliner? Der politisch aufgeladene zweite Teil des Kompositums bezeichnet einen Extremisten, der keine Kompromisse kennt. Hardliner haben meist ein singuläres Ziel, das sie mit allen Mitteln durchsetzen wollen. Dafür sind sie zudem meist gewaltbereit. Krieg ist ihnen nicht fremd. Die berühmtesten Hardliner werden als hawks bezeichnet, als Habichte, Falken. Die wollen immer dreinschlagen, am besten im Sturzflug. Echte Militärs fürchten diese Typen, nennen sie heimlich chickenhawks – sie haben keine strategischen Erfahrungen, aber einen großen Schnabel.

Falken bezeichnen ihre Gegner als doves, als eine vermeintlich leichte Beute. Tauben gelten seit uralten Zeiten als nett, sie bringen parfümierte Briefe weit übers Meer und wirken dabei selbstlos. In der christlichen Symbolik stehen sie für die Liebe und die Versöhnung Gottes mit den Menschen. Wen kümmert es, dass diese Tiere untereinander viel aggressiver sind als zum Beispiel – Falken?

Extrem-Tauben mit Ölzweigen

Allein schon ein sauberes Urteil über Raubvögel oder Körnerfresser ist also kaum zu fällen. Richtig schwierig aber wird die Definition des Wortes Hardliner dann, wenn man es mit dem Umweltschutz in Verbindung bringt. Denn der gibt sich oft als friedlich aus, nimmt bunte Blumen, blühende Bäume oder gefährdete Kuscheltiere als Symbole. Am liebsten marschiert der Umweltschützer mit seinem Gesinnungsgenossen, dem Pazifisten. Da wimmelt es nur so von Tauben, Sonnenblumenblüten und Ölzweigen. Friedensbewegte und Öko-Freaks singen auf ihrem gewaltfreien Marsch häufig sogar noch „Give peace a chance!“ Das ärgert jeden echten Falken, der endlich auf der nächsten Piste landen will, aber vor lauter kompromisslosen Extrem-Tauben, die kaum jemals wirklich greifbar sind, keinen Boden sieht.

Vielleicht sollte sich die Aufmerksamkeit der Landebahn-Lobbyisten doch eher auf die Agrar-Lobbyisten konzentrieren. Die sind nämlich leichter auszumachen. Mit der Lobby wird im Englischen seit dem 16. Jahrhundert eine Eintrittshalle zum Parlament bezeichnet, die Besuchern für Gespräche mit Mandataren zugänglich ist. Dort zwitschern allerlei Vögel.



E-Mails an: norbert.mayer@diepresse.com