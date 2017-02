Textversion

24.02.2017 | 14:48 | Norbert Mayer (Die Presse)

Es gibt diskretere Methoden, Problembrüder zu beseitigen, als mittels Kampfstoffen. Sherlock Holmes weiß das.

Wer näheren Umgang mit Nordkorea pflegt, den muss es wie ein Curare-Pfeil getroffen haben: Gröbere Streitigkeiten in der mächtigen Familie Kim werden offenbar mit einer letalen Dosis Nervengift gelöst. Der Halbbruder des Diktators wurde mutmaßlich mit dem verheerenden Kampfstoff VX attackiert. Der ist mindestens so effizient wie der kräftige Biss einer Schwarzen Mamba, er wirkt genauso spektakulär.

Für das Tropenlabor im Gegengift stellt sich deshalb die Frage, ob es beabsichtigt war, dass der heimtückische Mord auch entdeckt werde. Wir haben in unserer Bibliothek für besonders perfide Kriminalfälle nachgeschaut und sind zur Einschätzung gekommen: Subtil ist der Einsatz von VX wirklich nicht. Jedenfalls fällt es auf, wenn ein Mensch mit einem Tropfen O-Ethyl-S-2-Diisopropylamin . . . et cetera in Kontakt kommt. Der Stoff ist Horror pur für das Opfer wie auch für die Zeugen der Vergiftung.

Man kann also davon ausgehen, dass richtige Bösewichter demonstrieren wollten, was mit unliebsamer Verwandtschaft passiert. Denn es gibt wesentlich elegantere Methoden, sich mittels Gift eines Problems zu entledigen. Eine der schönsten davon wird von Arthur Conan Doyle, dem Großmeister perfider Verbrechen, in der Kurzgeschichte „Der Vampir von Sussex“ erzählt. Sein Meisterdetektiv, Sherlock Holmes, muss all seine Kombinationsgabe aufbringen, um das merkwürdige Verhalten einer peruanischen Kaufmannstochter zu begreifen, die einen britischen Teehändler namens Ferguson geheiratet hat. Sie attackiert scheinbar grundlos seinen Teenagersohn aus erster Ehe. Dann wird sie dabei ertappt, dass sie ihrem eigenen Baby in den Hals beißt.

Keine Vampire, aber ein Giftschrank

Ist die Dame aus exotischer Ferne tatsächlich eine blutsaugende Bestie? Wir wollen hier nicht alles verraten, aber ein erster Hinweis darauf, dass selbst geringste Spuren den Logiker Holmes zu einem begründeten Verdacht führen, wird gegeben, als er mit Hingabe eine Sammlung alter indianischer Waffen im Haus des Hilfe suchenden Gatten betrachtet.

Nein, in England gab es damals keine Vampire mehr, aber häufig gut bestückte Giftschränke. Nein, die Familie Kim hat wahrscheinlich wenig Verständnis für Conan Doyles Bücher. Sie steht eher auf grobe Filme. „Godzilla“, „Rambo“ und „Freitag der 13.“ sollen zum Kernbestand ihrer Videosammlung in Pjöngjang gehören. Monster und Psychopathen eben.

