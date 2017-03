Textversion

17.03.2017 | 18:18 | Norbert Mayer (Die Presse)

Babyboomer mit Fernweh? Das muss nicht sein. Manchmal genügt ein Ausflug zu den Hausbergen.

Die Lieblingskollegin der theatralischen Abteilung bei uns in Erdberg kommt am Freitag nach eins enthusiasmiert in unser neues Büro und lässt alle an ihrem Fernweh teilhaben: „Galapagos!“, sagt sie, beginnt von fernsten Inselreichen zu schwärmen, die einst Charles Darwin beinahe um den Verstand gebracht haben, und blättert wie zur Bestätigung in Kreuzfahrtkatalogen.

Mit dem unheimlichen, lebensgefährlichen Pazifik kann man mich inzwischen aber ebenso wenig locken wie mit dem tiefst tropischen Afrika, wo nicht nur Bürgerkriege, sondern sogar die Mücken tödlich sind. Weder der Ferne noch der Mittlere noch der Nahe Osten sind für mich derzeit reizvoll, ja sogar die Amerikas, einst große Sehnsuchtskontinente, sind mir leider wieder fremd, besonders seit dem Regimewechsel in Washington D.C.

Ist es das herannahende Greisenalter? Dann wäre ich ein untypischer Babyboomer, denn viele Klassenkollegen von mir, die einst als Studenten begeisterte Interrail-Reisende waren und das Zwischenspiel bis zu ihrer Pension engagiert in Klassenzimmern überbrückt haben, wenn nicht gerade unterrichtsfrei war, sind längst in Pension und erneut passionierte Globetrotter, wie ich unlängst bei einem runden Maturajubiläum erfuhr.

Nein, ich verspüre dieses Jahr in der Schreibstube gar keine weit weg führende Reiselust. Vielleicht ist die unruhige Weltlage daran schuld. Früher mag ich, inspiriert von Aussteigern wie Gauguin und Abenteurern wie Franklin von Tahiti oder der Nordwestpassage geträumt haben, heute aber inspiriert mich das abgründige Biedermeier – Salons in Wien statt Saloons in Albuquerque.

Nehmen wir zum Beispiel Kreuzberg. Damit hatte ich bis vor Kurzem Krawallnächte in der in Ehren ergrauten alternativen Metropole Berlin verbunden. Und jetzt bekomme ich den Tipp, dass ich dafür gar nicht eine beschwerliche Reise zu den Preußen unternehmen muss, sondern dass auch das von mir leichtfertig unterschätzte Niederösterreich mit solchen Namen prahlen kann. Von einem Kreuzberg bei Payerbach aus kann man nach kurzer Wanderung still die Semmeringbahn bewundern, und auch der Ausblick vom Kreuzberg der Wachau sagt: „Komm, ins Offene, Freund.“

Demnächst will ich zum Tempelberg wandern. Die naheliegende Burg Greifenstein wirkt etwas kriegerisch, doch ich glaube kaum, dass dort Terroristen mit Handgranaten schmeißen oder mit Kalaschnikows herumballern. Wer davon erzählt, hat wahrscheinlich zu viel Karl May gelesen.

