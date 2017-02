Textversion

15.02.2017 | 15:00 | (DiePresse.com)

Am Donnerstag wird die Zukunft der Sammlung Essl bekannt gegeben. Sie scheint wohl endgültig in den Armen der Albertina zu liegen.

Es wird nie so sein, dass staatlich festgelegte Museumsordnungen darüber bestimmen, welcher Privatsammler seine Sammlung an welches Museum stiftet oder leiht. Die tun doch tatsächlich, was sie wollen. Die Chemie entscheidet – und zwar meistens die Chemie zwischen Museumsdirektor und Privatsammler.

So wäre es etwa relativ undenkbar, dass der mittlerweile Museums-lose Karlheinz Essl seine zurzeit im Depot schlummernde Sammlung ans Belvedere geben würde – wo sie mit ihrer österreichischen Ausrichtung inhaltlich am ehesten Sinn ergäbe. Wetterte doch die ehemalige Direktorin Agnes Husslein öffentlich über die mangelnde Qualität seiner Sammlung, als Essl sie 2014 in höchster Not dem Staat zum Kauf angeboten hat.

Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder tat nichts dergleichen, ja wurde hinter den Kulissen zum Mediator, nicht nur zwischen Staat und Essl, auch zwischen den nunmehr zwei Besitzern der Sammlung, Essl und Hans-Peter Haselsteiner – die sich allen Beobachtungen nach wenig zu sagen haben. Fehlende Worte hat man Schröder allerdings noch nie vorwerfen können. Jetzt darf er, wie es aussieht, einen neuen Albertina-Zuwachs verkünden – nach der Sammlung Batliner, nach der Sammlung Forberg, scheint auch die Sammlung Essl enger an die Albertina gebunden zu werden, als angekündigt war, nämlich als nur „in Kooperation mit der Albertina“ ab Herbst 2018 im Künstlerhaus präsentiert zu werden.

Schröder, der Sammler der Sammlungen. Dahinter steckt eine lang gehegte Vision Schröders, die interessanterweise an die „Sammlung Österreich“ erinnert, die Kunstministerin Claudia Schmied einst vorschwebte, die vermehrt Kooperationen zwischen den Bundesmuseen einforderte. Welches Museum auch immer einen Bestand, einen Ankauf, eine Dauerleihgabe zur Verwaltung übertragen bekommt, sollte demnach mit denen teilen, die bedürftiger sind. Amen. Die Bundesmuseums-Sammlungen als Pool für alle also, sogar für die Landesmuseen? Man sieht förmlich schon vor sich, wie die überall übervollen Depots sich plötzlich auf zauberhafte Weise leeren, glückliche Museumsdirektoren mit Picassos, Dürers und Klimts unterm Arm nach Hause zurückkehren.

Nur liegen die selten in den Depots. Nur wer bestimmt, was wem verborgt wird? Da geht es um Macht, um Klassifizierungen, am Ende wieder um die Chemie, diesmal zwischen den Direktoren. Dass es (nicht nur) an dieser mangelt, sieht man an den vielen vergebenen Chancen für häuserübergreifende Kooperationen, für auch touristisch verwertbare Großausstellungen, die in Wien praktisch nie vorkommen. Zum Beispiel Pieter Bruegel der Ältere, der 2017 in der Albertina, 2018 im KHM mit großen Ausstellungen, aber getrennt voneinander gewürdigt wird.

Soll doch jeder tun, was er will. Aber im Sinne von Kunst und Öffentlichkeit, bitte.

E-Mails an: almuth.spiegler@diepresse.com