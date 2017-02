Textversion

11.02.2017 | 18:10 | Iris Bonavida (Die Presse)

In welchen Räumlichkeiten die Idee entstand, ist leider nicht überliefert. Die Indizien sprechen allerdings dafür, dass es in einem Fitnesscenter war.

Das Jahr ist schließlich jung, die guten Vorsätze halbwegs frisch: Erfahrungsgemäß strömen die Massen in die Turnstudios, um einen Jahresvertrag abzuschließen und dann nie wieder einen Fuß hineinzusetzen.

Jetzt will die SPÖ also auch Kurzzeit-Abos anbieten, eine Art Schnupper-Mitgliedschaft: Wer sich in der SPÖ wohlfühlt, bleibt der Sozialdemokratie dann hoffentlich länger erhalten, so die Überlegung. Die Idee hatte die Sozialistische Jugend übrigens schon vor ein paar Jahren, jetzt wird sie wieder aufgewärmt. Mitglieder sollen in Zukunft stärker einbezogen werden, der Teamspirit soll also auch gestärkt werden.

Bis zum Parteitag 2018 soll ein Plan ausgearbeitet werden. Mitglieder könnten nach ersten SPÖ-Ideen auch über ihren Parteichef oder Koalitionsmöglichkeiten abstimmen. Damit es der SPÖ nicht so geht wie den Fitnessstudios, müssen sie die Neuankömmlinge eben motivieren. Frei nach Kurt Cobain: Hier wären wir nun, unterhaltet uns!



