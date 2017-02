Textversion

13.02.2017 | 16:32 | Martin Fritzl (DiePresse.com)

Die Debatte kommt wie ein eingefrorener Posthornton daher: Das Volksgruppenthema hat in Kärnten jahrzehntelang die Gemüter erhitzt, spielt aber aktuell in der Bevölkerung kaum noch eine Rolle. Um so absurder ist die Auseinandersetzung um die Landesverfassung. Den Vogel hat ÖVP-Chef Christian Benger abgeschossen: Dass die Formulierung, „die Fürsorge des Landes gehört den deutsch- und slowenischsprachigen Landsleuten gleichermaßen“ zu einer Bevorzugung der Slowenen führen würde, lässt Zweifel am gesunden Urteilsvermögen des Landespolitikers aufkommen.

Dass SPÖ und Grüne den nationalistischen Reflexen nachgeben, den Passus streichen und sogar noch Deutsch als Landessprache verankern, macht die Sache nicht besser. Aber auch die Reaktion des Rats der Kärntner Slowenen verliert jedes Augenmaß: Dass gerade ein Schritt zur Erfüllung des Hitler-Auftrags „Macht das Land deutsch“ im Gange wäre, ist einfach lächerlich. Früher einmal ist es bei Volksgruppendebatten wirklich um etwas gegangen: Wie der zweisprachige Schulunterricht abgewickelt wird oder wo zweisprachige Aufschriften stehen. Dieser Verfassungstext hat gar keine Folgen. Weder hätte die ursprüngliche Fassung eine Bevorzugung der Minderheit gebracht, noch schadet ihr die neue Version. Es geht nur um den Symbolcharakter. Und da würde eine großzügige Gesellschaft freundliche Signale an ihre Minderheit aussenden. Doch so weit ist Kärnten noch nicht.