15.02.2017 | 12:04 | Philipp Aichinger (Die Presse)

Der Bundespräsident soll Macht verlieren. Teils zu Recht, denn manche seiner Kompetenzen erinnern an die Monarchie. Doch die geplante Reform birgt auch Gefahren.

Kaum ist Alexander Van der Bellen nach dem langen Wahlkampf in der Hofburg gelandet, soll er auch schon an Macht einbüßen. Nicht so tragisch möchte man meinen, hat Van der Bellen doch selber im Wahlkampf angedeutet, auf manche Rechte verzichten zu können. Doch hundertprozentig durchdacht ist der am Mittwoch präsentierte Plan der Koalition, mit der die Rechte des Staatsoberhaupts neu gestaltet werden soll, dann auch wieder nicht.

Dass der Bundespräsident künftig nicht mehr Strafgefangene begnadigen können soll, sondern diese Möglichkeit auf das Justizministerium übergeht, ist richtig. Auch, dass der Mann in der Hofburg nicht mehr Strafrechtsverfahren niederschlagen oder Kinder für ehelich erklären können soll, ist sinnvoll. All diese Rechte haben etwas Monarchisches, klingen nach einer längst vergangener Zeit und gehören nicht zu einem republikanischen Oberhaupt.

Anders ist es da schon mit dem Recht, den Nationalrat aufzulösen und Neuwahlen zu erzwingen. Das Recht könnte man einem republikanischen Staatsoberhaupt durchaus zugestehen. Man denke nur an den Fall, dass im Parlament einmal wirklich nichts mehr weitergeht. Freilich war dieses Recht schon bisher nicht allzu viel wert, weil der Bundespräsident nur auf Vorschlag der Bundesregierung den Nationalrat auflösen konnte.Die Koalition will aber dem Staatsoberhaupt nun auch diese Möglichkeit wegnehmen.

Dadurch könnte man natürlich vermeiden, dass ein wild gewordener Bundespräsident irgendwann einmal die Parlamentarier zu stark unter Druck setzt, in dem er mit der Auflösung des Parlaments droht. Oder dass er dieses gar ohne erkennbaren Sinn auflöst. Doch was dann fehlt, ist ein umgekehrtes Instrument. Was dann fehlt, ist ein Bundespräsident, der möglicherweise wild gewordenen Parlamentariern Schranken setzen kann.

Man denke nur an den Fall, dass irgendwann einmal eine herrschende Partei Gesetze beschließt, die am Rande der Verfassungsmäßigkeit, wenn nicht gar weit darüber stehen. Der Bundespräsident könnte dann den Nationalrat nicht auflösen. Und das Recht, Gesetze bei offensichtlicher Verfassungswidrigkeit nicht zu unterschreiben, will die Koalition dem Bundespräsidenten im Zuge der Reform auch nehmen. Heinz Fischer hatte sich dieses (unter Juristen strittige) Recht einmal herausgenommen und so das Inkrafttreten eines Gesetzes verhindert. Die Koalition will nun aber in der Verfassung klarstellen, dass der Bundespräsident immer nur das formelle Zustandekommen eines Gesetzes (hat es das Parlament mit der nötigen Mehrheit beschlossen?) beurkunden und gar nicht mehr auf den Inhalt schauen darf.

Damit bliebe selbst bei offensichtlich verfassungswidrigen Gesetzen nur der oft langwierige Weg zum Verfassungsgerichtshof. Dafür muss das Gesetz aber erst einmal in Kraft treten und erst dann kann man als betroffener Bürger die Richter bemühen. Oft auch erst nach einem längeren Instanzenzug. Schnelle Gerichtsentscheidungen wie in den USA, wenn Donald Trump die Grenzen der Verfassung auszuloten sucht, sind hierzulande nicht möglich. Eine ähnliche Lösung bräuchte es aber auch hierzulande, wenn man den Bundespräsidenten an anderer Stelle entmachten will.

Dass der Mann in der Hofburg als Politiker selbst Verfassungsgerichtshof spielt, ist zwar tatsächlich abzulehnen. Da hat die Koalition recht. Aber er sollte das Recht haben, Gesetze des Nationalrats vor seiner Unterschrift dem Verfassungsgerichtshof vorlegen zu können, wenn er grobe Bedenken hat. Sodass die Höchstrichter in diesen Fällen rasch und vorab die Frage klären können, ob ein Gesetz verfassungskonform ist.

Nicht unproblematisch ist auch die Idee, dass der Bundespräsident das Recht, Bundesbeamte zu ernennen, weitgehend verlieren soll. Denn es kam schon vor, dass die Hofburg hier nicht dem Vorschlag der Regierung gefolgt ist. Und in einem Land, in dem der Proporz bei Stellenbesetzungen gerne einmal über der Kompetenz der Kandidaten steht, kann ein waches Auge in der Hofburg vor Ernennungen nicht schaden.

Ein Bundespräsident soll kein Monarch sein. Daher ist es in Ordnung, wenn er antiquierte Rechte verliert. Wichtige Kompetenzen soll er aber behalten, damit das Gefüge im Staat ausbalanciert bleibt. Und wer einen ganz schwachen Bundespräsidenten will, sollte ehrlicherweise gleich dessen Abschaffung fordern. Denn nur für Neujahrsansprachen braucht man nun wirklich nicht über Monate hinweg ein eigenes Staatspberhaupt wählen.