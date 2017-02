Textversion

16.02.2017 | 11:47 | Dietmar Neuwirth (Die Presse)

Knalleffekt nennt man derartiges üblicherweise. Bei militärischen Überschallfliegern ist das vielleicht weniger weit hergeholt als anderswo. Jedenfalls klagt Österreich Airbus wegen des Eurofighter-Deals.

Das Bundesheer wieder groß machen, dieses Vorhaben hat sich der frühere Spitzenpolizist Hans Peter Doskozil selbst auf dem Weg an die Spitze des Verteidigungsministeriums als Marschbefehl gegeben. Wobei: Wieder groß machen ist für die österreichischen Streitkräfte schon zu viel gesagt. Groß war das Bundesheer ja von Beginn an nie. In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Bundesheer politisch links liegen gelassen, belächelt, finanziell und personell ausgeblutet. Aber Doskozil hat es binnen kurzem geschafft, den Soldaten und den wenigen, die hierzulande an Sicherheitspolitik interessiert sind, Vertrauen in ihn und ein neues Selbstbewusstsein zu geben.

Wir wollen es mit dem Vergleichen nicht übertreiben, aber gesagt werden muss es doch: Während US-Präsident Donald Trump Großfirmen wie Boeing droht, ist Österreichs Verteidigungsminister Doskozil am Donnerstag einen Schritt weiter gegangen. Er und die Republik legen sich mit dem europäischen Boeing-Rivalen Airbus jetzt aber so richtig an - und haben um 8.29 Uhr eine Anzeige wegen des Eurofighter-Kaufs vor mittlerweile vierzehn Jahren eingebracht.

Dieser Deal war und ist in der Öffentlichkeit und teilweise sogar auch in der damaligen schwarz-blauen Regierung unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel heftig umstritten. Von Beginn an wurde der Verdacht von Korruption und Schmiergeldzahlungen erhoben. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss hat erste Hinweise geliefert. Jetzt hat jenes Ressort, das die sehr teuren Kampfflugzeuge bestellt hat, offenbar in einer bundesheerinternen Untersuchungskommission schwer wiegende Fakten gefunden, die den Verdacht erhärten. Und die laut Doskozil die Republik vorsätzlich getäuscht hätten. So sehr, dass sich Österreich damals für den Kauf des billigeren Saab-Gripen entschieden hätte.

Genau dieser kleinere schwedische Flugraumüberwachungsjet war seinerseits der Favorit von Verteidigungsminister Herbert Scheibner. Er wurde aber letztlich im Ministerrat overruled. Von einem Regierungs-Kollegen, wie immer wieder undementiert kolportiert wurde, der in anderen Zusammenhängen vielfältige Erfahrungen mit der Justiz machen musste: von Finanzminister Karl-Heinz Grasser.

Hans Peter Doskozil ist eher ein Mann der Tat denn der Worte. Er könnte nach mehreren eher hilflosen Versuchen seiner Vorgänger durch entschiedenes Handeln nun das Tor aufgestoßen haben für eine Lösung, die Österreich eine deutlich günstigere Luftraumüberwachung ermöglicht. Mit oder ohne Eurofighter.