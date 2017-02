Textversion

17.02.2017 | 11:54 | Iris Bonavida (Die Presse)

SPÖ und ÖVP sticheln gegeneinander wegen ihres Reisestils. Das ist nicht nur unnötig, sondern auch schädlich für das Image der Regierung.

Es gibt also wieder ein Thema, über das man sich empören darf: Den Reisestil von Regierungsmitgliedern nämlich. Dieses Mal sind es Kanzler Christian Kern und Innenminister Wolfgang Sobotka, die sich für die Wahl ihrer Transportmittel rechtfertigen sollen. Angetrieben wird die Debatte übrigens nicht (nur) von Medien, sondern auch vom jeweils anderen Koalitionspartner.

Aber alles der Reihe nach: Der ehemalige freiheitliche, jetzt „wilde“ Abgeordente Rupert Doppler stellte eine parlamentarische Anfrage an sämtliche Regierungsmitglieder zu ihren Charterflügen. Minister Sobotka gab – unter anderem – bekannt, auf diesem Wege von Wien nach Budapest gereist zu sein. Das allein kam manchem Beobachter schon etwas skurril vor. Dass anfänglich berichtet wurde, er hätte den Flug „wegen der Grenzkontrollen“ gewählt, brachte dem Minister und Grenzzaun-Fan zusätzliche Häme ein. Später wurde dann von Seiten des Innenministeriums betont: Die Grenzkontrollen seien nicht die Ursache für den Flug, sondern das Thema bei dem politischen Treffen in Budapest gewesen. Und wegen des Ministerrates hätte man es mit dem Auto nicht rechtzeitig nach Ungarn geschafft.

Kanzler Kern twitterte am selben Tag nicht ganz unprovokativ und unironisch ein Foto von sich – im Zug. Die schwarze Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten. Tags darauf wurde vorgerechnet, dass Kern in diesem Jahr weitaus öfter den Privatjet gewählt hätte als der Innenminister. Oder, wie ein ÖVP-Mitglied ebenfalls nicht ganz unprovokativ und unironisch auf den Sozialen Netzwerken schrieb: „Wer im Privatjet sitzt, soll nicht mit Kaviar werfen.“

Regierungsmitglieder sollen sparsam mit Steuermitteln umgehen und nicht unnötige Reisekosten produzieren. Aber bei all der Häme sollte man kurz innehalten und überlegen: Sind bei den Angaben die Kosten für Mitreisende miteinberechnet? Ist es gar billiger, einen Charterflug zu wählen? Ist es bei dem vollen Terminkalender nicht nachvollziehbar, in einigen Fällen den Flieger zu wählen? Und klingt „Charterflug“ am Ende nicht etwas harmloser als „Privatjet“?

Reflexartig „Bonzen“ zu rufen und hämisch die Abgehobenheit der Regierungsmitglieder zu kritisieren, ist in diesem Fall schädlich. Nicht nur für Kern und Sobotka, sondern für die Politik allgemein. Niemand sollte das besser wissen als die Koalitionsparteien selbst.