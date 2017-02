Textversion

20.02.2017 | 16:18 | Dietmar Neuwirth (Die Presse)

Alle zehn Jahre wieder: Der nächste parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Kauf der Eurofighter für das österreichische Bundesheer erscheint unvermeidbar. Man ist genötigt zu sagen leider.

Damit wir uns richtig verstehen gleich zu Beginn eine Klarstellung: Der Kauf der für das Bundesheer und für Österreich viel zu teuren Eurofighter geht jedenfalls als besonders dubioses Beispiel in die Geschichte der Beschaffungen durch die Republik ein. Die Justiz bemüht sich um Aufklärung rund um Firmengeflechte und Zahlungen im Zusammenhang mit „Gegengeschäften“. Der Zeitpunkt einer Entscheidung über allfällige Anklagen steht bis heute aber nicht einmal annähernd fest. Und das, obwohl vor mittlerweile 15 (in Worten: fünfzehn) Jahren der Deal im schwarz-blauen Ministerrat be- und vor 14 Jahren der Vertrag geschlossen wurden.



Ein Untersuchungsausschuss des Parlaments hat sich bereits vor zehn Jahren an dem aus lauteren und weniger lauteren Gründen besonders für die Opposition glamourösen Thema Eurofighter abgearbeitet. Jetzt soll also ein zweiter Anlauf genommen werden. Die Opposition leidet offenbar an Fadesse. Ein Eurofighter-U-Ausschuss Teil zwei verspricht für sie ein rechter G'spaß zu werden, die Zeit zu vertreiben und hilft praktischerweise, inhaltliche Leere oder Inkohärenz in der Beantwortung wirklich wichtiger aktueller und künftiger Fragen zu kaschieren. Denn allzu viele rasend neue Fakten über die politische Verantwortung der damals Agierenden und heute längst nicht mehr politisch Aktiven haben sich in den vergangenen elf Jahren ja nicht gerade aufgetürmt.

Diejenigen, denen es in einem Rechtsstaat zusteht, mögen in dem Kriminalfall Eurofighter-Ankauf, so er einer ist - und es gibt verdammt viele Indizien in diese Richtung - ermitteln. Intensiv und konzentriert. Justizbeamte müssen genau das tun. Aber eher nicht in dieser Angelegenheit (notgedrungen) dilettierende Politiker.