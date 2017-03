Textversion

07.03.2017 | Dietmar Neuwirth (Die Presse)

Am Rechtsgutachten der Islamischen Glaubensgemeinschaft zum Kopftuch-Gebot entzündet sich plötzlich eine innermuslimische Debatte - erstmals in dieser Form. Das ist gut so, sehr gut sogar.

Darauf hat Österreich gerade voller Sehnsucht gewartet. Die üblicherweise eher öffentlichkeitsscheue Islamische Glaubensgemeinschaft hat ein interessantes Rechtsgutachten vorgelegt, eine Fatwa. Der Begriff ist seit Ayatollah Khomeinis Fatwa aus dem Jahr 1989, den Autor Salman Rushdie zu töten, schlecht bleumundet. Dennoch sind derartige Rechtsgutachten, die zumindest für ein bestimmtes Territorium als verbindlich gelten wollen, in der islamischen Welt nichts Ungewöhnliches. In Österreich hingegen ist eine Fatwa extrem ungewöhnlich. Daher mag es hilfreich sein, gerade vor dem Hintergrund einer emotional geführten Diskussion auf einige Grundsätze aufmerksam zu machen:

1. Es ist das unveräußerliche Recht jedweder Glaubensgemeinschaft, Gebote und Verbote für ihre Mitglieder auszusprechen. Nur totalitäre, jedenfalls prädemokratische Staaten gewähren das Recht auf freie Religionsausübung nicht. Dass dazu häufig muslimisch geprägte Staaten wie Saudiaarabien zählen, sei der Vollständigkeit halber erwähnt.

2. Es ist das unveräußerliche Recht jedweder Gesellschaft, sich zu dergestalt formulierten Geboten oder Verboten äußern zu dürfen. Daher kann nur durch Wehleidigkeit erklärt werden, wenn Spitzenvertreter der Islamischen Glaubensgemeinschaft nun darüber klagen, dass sich auch Nicht-Muslime zum Kopftuch-Gebot äußern. Freie Gesellschaften haben es eben an sich, von der Möglichkeit des freien Diskurses intensiv bis exzessiv Gebrauch zu machen. Allen Religionsgemeinschaften, auch der islamischen, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, eigene Standpunkte zu erklären und gegebenenfalls – weshalb denn auch nicht? - zu verteidigen. Die Zeiten sind zumindest in entwickelteren Teilen der Welt vorbei, dass von oben herab geäußerte „Wahrheiten“ nicht hinterfragt werden (dürfen).

3. Gebote und Verbote, die von Religionsgemeinschaften formuliert werden, können in einem Spannungsverhältnis zu Gesetzen des Staates stehen. Dann haben in einem demokratisch organisierten Gemeinwesen selbstverständlich die staatlichen Gesetze befolgt zu werden. Ohne Wenn und Aber. Die noch unter Bundeskanzler Bruno Kreisky eingeführte Fristenlösung beispielsweise wurde davor und danach massiv von katholischen Amtsträgern bekämpft, weil sie nach deren Ansicht gegen ein Gebot verstößt. Kardinal Franz König war sich nicht zu schade, selbst eine Demonstration gegen dieses Gesetz anzuführen, das Abtreibung bis Ende des dritten Monats straffrei stellt. Bis heute wird diese Regelung von der katholischen Kirche als eine „offene Wunde“ gesehen (Copyright ebenjener Kardinal König). Glaubensgemeinschaften können gegen Gesetze antichambrieren, argumentieren und sogar mobilisieren. Finden sie keine Mehrheit unter den Wählern (oder den Volksvertretern) müssen sie dies akzeptieren, so schwer das dem einen oder anderen vielleicht auch fällt.

Dies gesagt habend kommen wir nun zum nächsten Punkt: Die jüngste Fatwa, mit der das Tragen eines Kopftuches für Frauen nach der Pubertät als religiöses Gebot definiert wird, hat nicht nur in der Gesamtgesellschaft sondern auch innermuslimisch eine Diskussion ausgelöst. Das ist gut so, sehr gut sogar. Widerspruch äußerte am Dienstag Carla-Amina Baghajati, Frauenbeauftragte der Islamischen Glaubensgemeinschaft und, pikant genug, deren frühere Sprecherin. Derartig offen ausgetragene Konflikte und daraus ableitbare Klärungen tragen dazu bei, den Islam (wieder) mit Europa zu versöhnen und in das Heute zu transferieren. Wie schwierig das sein wird, zeigt die auf einer konservativen Auslegung des Koran basierende Kopftuch-Fatwa.

Darüber hinaus dürfen wir nun von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich weitere Fatwas erwarten. Wann wird endlich ein Gutachten zur Stellung der Frau im Islam publiziert? Wann folgt eine für alle Muslime verbindliche Erklärung über das Verhältnis zu anderen Religionen? Es kann doch nicht ernsthaft angenommen, dass sich die Mitlieder des theologischen Beratungsrats der Islamischen Glaubensgemeinschaft nur mit der Frage Kopftuch für Frauen ja oder nein beschäftigen. Oder doch?