16.03.2017 | 06:41 | Von Helmut Hetzel (DiePresse.com)

Die Niederländer haben eine deutliche Wahl gegen den Extremismus getroffen. Marine Le Pen und Frauke Petry werden das Ergebnis wohl mit Tränen in den Augen ansehen.

Den Haag. Die Niederländer haben gewählt. Sie haben eine deutliche Wahl getroffen, eine Wahl für Europa, eine Wahl gegen den Extremismus, eine Wahl gegen Geert Wilders, obwohl dessen Partei, die PVV leicht zulegen konnte. Mit dem klaren Votum für den amtierenden Haager Ministerpräsidenten Mark Rutte und für dessen rechtsliberale VVD stimmten sie für Stabilität. Sie stimmten gegen Experimente, gegen einen ,,Nexit‘‘ einen Austritt aus der Europäischen Union nach britischem Vorbild des Brexit, so wie Geert Wilders das will. Dieses Wählervotum aus dem Land der Tulpen ist eine klare Botschaft an die europäischen Länder, in denen in diesem Jahr noch gewählt wird: Frankreich und Deutschland. Es ist auch eine Absage an den populistischen Trend, wie er sich in den USA mit der Wahl von Donald Trump beispielsweise Bahn gebrochen hat sowie an die Befürworter des Brexit in Großbritannien.

Marine Le Pen, die Chefin der französisch-nationalistischen Front National (FN) und die deutsche Chefin der AfD Frauke Petry werden das Wahlergebnis in den Niederlanden wohl mit tränenden Augen anschauen.

Sensationell in den Niederlanden ist das Abschneiden der Grünen (GL). Ihr junger 30jähriger Spitzenkandidat Jesse Feres Klaver – genannt JFK nach seinem Vorbild John F. Kennedy – erzielte einen grandiosen Wahlsieg und konnte die Zahl der GL-Abgeordneten im Haager Parlament fast versechsfachen.



Ihr Waterloo erlebten die Sozialdemokraten (PvdA). Sie wurden zur Splitterpartei degradiert.



Die Koalitionshandlungen zur Bildung einer neuen Regierung in Den Haag werden schwierig und voraussichtlich langwierig.



Wahrscheinlich wird es in Den Haag demnächst eine Regierung aus der VVD (Rechtsliberale), Demokraten´66 (Linksliberale) Christdemokraten (CDA) und Grünen (GL) geben. Aber die Niederlande bleiben nach dieser Wahl ein zuverlässiger Partner in der EU, der Nato und in allen anderen internationalen Organisationen. Die Holländer haben ihre Vernunft sprechen lassen.