30.03.2017 | 11:34 | Von Philipp Aichinger (DiePresse.com)

Kommentar Dass Abgeordnete zu einer anderen Partei überlaufen, wäre an sich noch kein Problem. Wenn es ein Wahlrecht gäbe, das die Mandatare direkt gegenüber ihren Wählern legitimiert.

Der bisherige Neos-Abgeordnete Christoph Vavrik wechselt also die Fraktion. Vavrik war von den Neos zum Mandatsverzicht aufgefordert worden, nachdem er eine Adoption durch ein Homosexuellen-Paar als „gesellschaftliche Abartigkeit“ bezeichnet hatte. Nun wurde Vavrik quasi von der ÖVP adoptiert und darf sein Mandat behalten. Er ist bei weiten nicht der erste, der einen solchen Wechsel in dieser Legislaturperiode macht. Schon vom Team Stronach dockten einige Mandatare bei der ÖVP an, wobei Marcus Franz nach provokanten Äußerungen über die deutsche Kanzlerin wieder rasch wieder abdocken musste. Andere Ex-Stronach-Anhänger wie etwa Kathrin Nachbaur sind hingegen ganz gut im Hafen der ÖVP ankommen, so darf sie nun in der Fraktion die Rolle als Ombudsfrau für Bürokratieabbau einnehmen. Aber sind diese Vorgänge und Wechsel legitim?

Eine schwarz-blaue Mehrheit geht sich auch nach Vavriks Zugang bei der ÖVP noch nicht aus, dazu würden noch drei Mandate fehlen. Zwar konnte die FPÖ auch eine Mandatarin aus der Stronachschen „Konkursmasse“ gewinnen, gleichzeitig verlor sie aber im Laufe der Legislaturperiode schon drei Abgeordnete, die nun als wilde Mandatare ihr Dasein fristen. Aber die Vorgänge zeigen, dass Wechsel von Abgeordneten während der Legislaturperiode schnell einmal passieren können und so politische Mehrheiten verschoben werden können. Rechtlich ist die Sache klar: das freie Mandat berechtigt den Abgeordneten, Fraktionen zu wechseln, so oft er will. Aus Sicht vieler Wähler werden die Vorgänge trotzdem Bauchweh hinterlassen. Erstens wechseln die Abgeordneten momentan meist weniger aus Überzeugung, sondern weil sie in ihrer bisherigen Fraktion auf dem Abstellgleis stehen. Und zweitens wählt man bei der Nationalratswahl eine Partei ja im Vertrauen, dass dessen Mandatare dann diese Fraktion im Parlament unterstützen.

Aus dem Dilemma könnte man herauskommen, wenn Abgeordnete bei Wahlen direkter gewählt werden könnten. Etwa in Einer-Wahlkreisen, also wenn pro Wahlbezirk ein Mandat direkt vergeben wird. Möglicherweise mit einer Stichwahl zwischen den besten zwei Kandidaten, wenn beim ersten Wahlgang noch keiner die absolute Mehrheit erreicht.

Oder man behält das bestehende Listenwahlrecht bei, nimmt aber das Vorzugsstimmensystem ernst, sodass nur diejenigen Abgeordneten in den Nationalrat kommen, die die meisten Stimmen erhalten. Momentan gibt es ja hohe Vorzugsstimmenhürden, die man überspringen muss, um die von einer Partei gewünschte Mandatsreihung umzuwerfen.

Ein direkt abgewählter Abgeordneter könnte sich auf seine Wähler und deren Interessen berufen und wäre dadurch gegenüber der Partei gestärkt. Und wenn ein direkt gewählter Abgeordnete seine Fraktion wechselt, weil er die Interessen seiner Wähler wo anders besser vertreten sieht, wäre dagegen dann auch wenig einzuwenden. Und falls doch, können ihn die Wähler beim nächsten Urnengang direkt bestrafen, indem sie ihn abwählen. Gleichzeitig fiele für Parteien die Möglichkeit weg, Abgeordnete mit dem Versprechen auf ein Mandat nach der nächsten Wahl zu einem Fraktionswechsel zu überreden, weg. Denn ein solches könnte die Partei dann gar nicht mehr garantieren. So könnte man also auch allzu billige Anwerbeversuche von Parteien unterbinden.

Auch Winston Churchill wechselte als einst direkt gewählter Abgeordneter zwischen Konservativen und Liberalen hin und her. Er war freilich ein anderes politisches Kaliber als so manche, die nun im Nationalrat die Fahnen wechseln. Aber auch hier könnte ein direkteres Wahlrecht helfen: Denn allzu verhaltenskreative Abgeordnete hätten es dann auch schwerer, überhaupt ins Parlament zu kommen.