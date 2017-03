Textversion

01.03.2017 | 18:17 | Josef Urschitz (Die Presse)

Wie der Kontakt mit einer EU-Vertretung zum Kabarett ausarten kann.

Führt ein EU-Austritt zum sofortigen Zusammenbruch der Exporte, wie viele sagen, oder kann man als Exporteur auch außerhalb recht gut leben? Diese Frage stellte sich ein Wiener, der sich selbst als „EU-Fan“ bezeichnet, im Rahmen seiner Tätigkeit als Uni-Lektor. Und kam zum Schluss: Man kann und es ist billiger.

Island, Liechtenstein und Norwegen haben vollen Zugang zum Binnenmarkt, die Schweiz fast vollen. Und allesamt zahlen sie nur einen Bruchteil der Summen in EU-Töpfe ein, die etwa Vollmitglieder wie Österreich berappen.

Interessant, aber das ist heute nicht der Punkt. Der ist vielmehr: Im Zuge seiner Recherchen fiel ihm auf, dass die 2006 vereinbarten Kohäsions-Zahlungen der Schweiz zur EU-Erweiterung, bei den Eidgenossen „Ostmilliarde“ genannt, 2017 auslaufen. Er fragte also im vorigen Juli per E-Mail in der Delegation der EU für die Schweiz und Liechtenstein in Bern nach, ob das tatsächlich so sei und ob man eventuell an eine Neuregelung denke.

Gut Ding braucht Weile, aber jetzt, kein Dreivierteljahr später, kam die Antwort: Der Erste Botschaftsrat der Delegation in Bern schickt den Link zu einem alten Artikel über Binnenmarktzugang von außerhalb der EU. Und fügt dann einen Satz an, den ich hier im Original zitiere, denn die Übersetzung glaubt einem ja niemand: „Unfortunately, I do not know who in the Swiss administration would be the competent budgetary authority“.



Die anschließende Floskel „I hope this Information is useful for you“ beantworten wir mit: „Ja, sehr“. Wir wissen jetzt nämlich einiges mehr über die Kompetenz so mancher EU-Vertretung. Und wir hätten, falls die „Presse“ bei der EU in Bern gelesen wird, auch eine „useful information“: Es wird verhandelt, die Schweizer beklagen beim Marktzugang aber Blockaden und wollen sich eine Verlängerung dieser Zahlungen deshalb verständlicherweise mit Zugeständnissen abkaufen lassen.

Bittesehr, gern geschehen. Aber irgendwie macht es einem die Union bei solchen Kabaretteinlagen nicht wirklich leicht, ihr glühender Anhänger zu sein – und zu bleiben.

