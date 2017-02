Textversion

16.02.2017 | Iris Bonavida

Eine schwedische Ministerin und Frauenrechtlerin reiste in den Iran – und verhüllte ihr Haar.

Sollen Frauen auch in einem anderen Land auf ihre persönlichen Kleidungsvorstellungen bestehen? Oder sich doch an die kulturellen Gegebenheiten im Gastgeberstaat halten? Nein, in diesen Zeilen geht es dieses Mal nicht um Musliminnen, die in Österreich leben und arbeiten. Sondern um christlich geprägte Frauen, die in ein islamisches Land reisen.

Um genau zu sein, wirft die schwedische Handelsministerin, Ann Linde, Mitglied der „ersten feministischen Regierung der Welt“, diese Fragen auf. Die Politikerin muss sich derzeit den Vorwurf gefallen lassen, eine Verräterin ihrer eigenen Ideale zu sein. Grund dafür ist eine Reise in den Iran: Linde bedeckte während der Termine ihr Haar mit einem Kopftuch. Nun macht ein Foto der verhüllten Delegation die virtuelle Runde. Hat Linde also die Feministinnen in Schweden, in Europa, im Iran verraten? Gerne wird von Kritikern als Argumentationslinie ein Bild der deutschen Verteidigungsministerin, Ursula von der Leyen, nachgereicht. Als sie im Dezember des Vorjahres zum ersten Mal nach Saudiarabien reiste, trug sie demonstrativ einen Hosenanzug. Und kein Kopftuch. Medien von „Welt“ bis „Spiegel“ zitierten die Ministerin in ihren Onlineausgaben: „Ich setze mir kein Kopftuch auf.“

Lassen wir aber auch die Beschuldigte selbst zu Wort kommen. Linde erklärte auf ihrer Facebook-Seite, dass sie sich an das iranische Gesetz gehalten hätte. Im Iran sei Kopfbedeckung nun einmal Gesetz, und daran müsse sie sich halten. Auch als Besucherin. Die rechtliche Situation war im Falle von der Leyen anders. In Saudiarabien wird für ausländische Besucherinnen eine Ausnahme gemacht.

So, wie man sich in Schweden an Gesetze halten muss, soll man es auch im Iran tun, könnte man argumentieren. Und ist es nicht auch Statement genug, dass die schwedische Delegation hauptsächlich aus Frauen bestand? Sollte man wegen der Sichtbarkeit weiblichen Haars den Abbruch eines offiziellen Besuches riskieren? Andererseits: Wäre nicht gerade das ein Signal an alle Frauen – und Männer? Und daher diplomatische Verstimmungen wert?

Diese Fragen können sich, in einer anderen Intensität, auch bei nicht muslimischen Besuchen stellen. War doch früher bei einer päpstlichen Audienz ebenso protokollarische Pflicht für Frauen, ihr Haar mit einem Schleier zu bedecken. Heute ist die Regelung gelockert. Ebenso wie man in italienischen oder griechischen Kirchen als Frau vielfach noch Haupt und Schultern bedecken muss. Sollte man hier auf persönliche Kleidungsvorstellungen bestehen? Oder sich an die Gegebenheiten des Gastgebers halten?