Textversion

10.02.2017 | 18:19 | Anneliese Rohrer (Die Presse)

Jemanden zivilrechtlich für Schäden haftbar zu machen, die er nicht eigenhändig verursacht hat, würde ungeahnte Möglichkeiten eröffnen.

Die politische Fantasie eines Wolfgang Sobotka, derzeit Innenminister im Namen der ÖVP, müsste man haben. Der Mann hat Weitsicht und eröffnet mit einem einzigen Vorschlag ungeahnte Möglichkeiten. Nun gut, seine Politikerkollegen werden das wohl nicht so sehen und schon gar nicht goutieren, aber die Idee hat schon etwas und verdient es nicht, wieder fallen gelassen zu werden.

Der ursprüngliche Plan des Ministers mit dem trotzigen Kinn zu einem neuen Demonstrationsverbot sah nämlich vor, dass der „Veranstaltungsleiter“, der dann zum „Versammlungsleiter“ mutierte, für alle Vorgänge bei einer Demo die Verantwortung trägt und auch für Schäden haften soll, die er selbst nicht verursacht hat.

Jemanden für alles zur Verantwortung ziehen zu können und ihn auch für Dinge haftbar machen zu können, mit denen er ursprünglich nichts zu tun hat, ist politisch gesehen einfach genial – vor allem in einem Land wie Österreich, in dem wir ja seit Andreas Khol wissen: Die Verantwortung eines Politikers endet mit seinem Rücktritt vom Amt.

Lässt man sich aber von Sobotkas Gedankenblitz im Zusammenhang mit der Einschränkung des Versammlungs- und Demonstrationsrechtes erhellen, ergeben sich für die Politik ungeahnte Möglichkeiten: Die ganze Politik ist ja eine einzige Veranstaltung, weil sie, wie Bundeskanzler Christian Kern sagt, zu 95 Prozent aus Inszenierung besteht. Und jeder Ministerrat, jedes Entscheidungsgremium, jede Besprechung in einem Ressort und auch das Parlament sind ja Versammlungen. Ergo können alle in Leitungsfunktionen dort, vor allem Regierungsmitglieder, Minister, Klubchefs und Landeshauptleute, zur Verantwortung gezogen werden. Ob sie nun an den Milliarden- oder Millionenschäden direkt beteiligt waren oder nicht.

Das wäre ein ungeheurer Fortschritt gegenüber dem Ist-Zustand. Heute können Landesräte Wohnbaugelder verspekulieren, Bürgermeister sich Verlustgeschäfte einreden lassen, Landeshauptleute und Landesregierungen ein Bundesland in den Konkurs treiben, würden nicht die Steuerzahler in ganz Österreich die Rechnung begleichen. Heute können bei öffentlichen Bauvorhaben die Kosten explodieren, ganz allgemein das Steuergeld beim Fenster hinausgeworfen oder missbräuchlich verwendet werden, und nie wird ein Politiker dafür zur Verantwortung gezogen.

Sobotka hat für seine Veranstaltungsleiter den zivilrechtlichen Weg zur Schadensbegleichung im Sinn. Warum nicht auch für Politiker? Nein, hielt Helmut Koziol, Professor für Zivilrecht, bereits vor sechs Jahren fest. Schadenersatzansprüche gegen Regierungsmitglieder etwa wären nach dem Organhaftpflichtgesetz von Zivilgerichten zu beurteilen. Allerdings ist für den Gang zum Gericht der Nationalrat zuständig. Mitglieder der Regierungsparteien sind somit „im Leo“, also geschützt. Das könnte man in Verfolgung von Sobotkas Haftungsidee glatt abschaffen. Es würde aber immer Verfassungsjuristen geben, die davor warnen. Schließlich braucht man in Österreich ja selten „an Richter“.



So hat vor drei Jahren Verfassungsrechtler Theo Öhlinger davon abgeraten. Finanzielle Schäden aus Inkompetenz oder Fahrlässigkeit seien ja wohl strafrechtlich nicht verboten, und Fehler passierten eben, seien auch nichts Außergewöhnliches. Für Entscheidungen, die sehr viel, zu viel kosten, gebe es keine Klagsmöglichkeit. Die Wähler sollten auf den nächsten Urnengang warten.

Laut Sobotka reden wir hier aber nicht von Strafrechtlichem, sondern von zivilrechtlichem Schadenersatz für etwas, das man nicht eigenhändig verursacht hat. Das würde auf politische Entscheidungen zutreffen. Sie werden ja meist von Beamten etc. ausgeführt. Eine wirklich radikale Änderung gängiger politischer Praxis und ein Transparenzschub! Kann man das bitte andenken? Dann hätten Sobotkas Verbotsfantasien einen Sinn, wenn auch einen unbeabsichtigten.

E-Mails an: debatte@diepresse.com