17.03.2017 | 18:18 | ANNELIESE ROHRER (Die Presse)

Am Beispiel Kärntens, eines unwissenden Landeshauptmanns Dörfler und einer ominösen Vergabepraxis zeigt sich der unterentwickelte Wille zur Aufklärung.

Im Prozess um eine Wahlbroschüre des BZÖ in Kärnten hatte Gerhard Dörfler 5000 Euro einmal den Wert einer „Briefmarke“ zugeordnet. Er wollte damit wohl zum Ausdruck bringen, dass er als Landeshauptmann den Umgang mit ganz anderen Beträgen gewohnt war. Bezeichnend, wie sich herausstellen wird.

Nun wurde Dörfler zu drei Briefmarken, also zu 15.000 Euro Geldstrafe, und acht Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Tatsächlich ist der Schaden, um den es in diesem Prozess – missbräuchliche Verwendung von Steuergeldern zu parteipolitischen Zwecken – ging, wohl nicht mehr als eine Briefmarkensammlung.

Doch der polit-hygienische Wert dieses Prozesses geht weit darüber hinaus. Die Anklage gegen Dörfler wurde auf Vorteilsnahme, Amtsmissbrauch und Untreue ausgeweitet. Alle 3600 Vergaben als Straßenbaulandesrat von 2001 bis 2013 werden untersucht. Ausgelöst wurde dies durch einen Beamten, der von Umreihungen von Firmen auf Weisungen hin gesprochen hat. Für einen warmen Händedruck allein wird das wohl nicht erfolgt sein, zumal Dörfler ja nicht gewusst haben will, dass Sponsoring „rechtlich nicht erlaubt“ sei.

Das kann man irgendwie verstehen bei einem Mann, dem bereits zugestanden wurde, die rechtlichen Konsequenzen seines Handelns nicht abschätzen zu können (Stichwort: Ortstafelversetzung). Darauf wird sich ein Landeshauptmann doch noch verlassen dürfen.

Es könnte aber auch sein, dass eine Durchleuchtung der Auftragsvergaben endlich mit der nonchalanten Einstellung „Korruption? Ja eh!“ aufräumt – sofern sich die Justiz nun anders verhält als in der ominösen Causa der sündteuren Umfahrung in St. Leonhard in Kärnten (Straßenbau: Dörfler).

Vor mehr als vier Jahren wurde im Zusammenhang mit diesem Straßenprojekt die erste Anzeige eingebracht. Noch immer sind die Kosten nicht klar: 46 Millionen oder 53 Millionen oder 69 Millionen Euro für wenige Kilometer? Was soll's? Dagegen ist der BZÖ-Schaden wirklich ein Klacks. Jedenfalls waren die ominösen Vorgänge im Lavanttal seit 2012 bekannt. Im April 2014 wurde ein Untersuchungsausschuss verlangt. Der Rechnungshof kritisierte Umplanungen und andere Vorgänge scharf. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt aber befand 2015: Ermittlungen einstellen!

In der Folge brach ein Kompetenzstreit zwischen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien aus, in dem die Causa Umfahrung wie ein heißes Eisen hin und her gereicht wurde. Die Grünen wollten nun Aufklärung und brachten am 31. 1. 2017 eine Anfrage an Justizminister Wolfgang Brandstetter mit 41 Fragen ein. Die Frist für eine Antwort endet mit 31. März. Laut Gabriele Moser (G) ist der Fall St. Leonhard inzwischen endgültig bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft gelandet. Und mit ihm nun auch Dörfler.

Korruption? Ja, eh! Das geht nur in einem Klima, in dem sich niemand mehr darüber aufregt, weil ohnehin alle wissen, dass es sie gibt – nicht nur in Kärnten.



Seit fünf Jahren ist ein Planungsexperte bemüht, die Öffentlichkeit auf die sagenhafte Kostenexplosion bei diesem Straßenbaulos aufmerksam zu machen – auch zusammen mit den Kärntner „Mutbürgern“. Meist gingen die Unterlagen zurück an die Absender: „Ka G'schicht'“, wie es so schön heißt.

Jetzt also doch! Ob im Zuge der neuen Ermittlungen oder bei der Anfragebeantwortung das bisherige Verhalten der Justiz ein Thema wird, bleibt abzuwarten. Es gilt die Fragen zu klären, ob Ermittlungen unterdrückt wurden und wer ein Interesse daran hatte. Warum dauert jede Aufklärung in diesem Land meist Jahre, wenn nicht Jahrzehnte?

Das ist alles nicht nur eine Frage der hohen Korruptionstoleranz als parteipolitische Praxis, sondern auch eine der Justiz – wieder! So gesehen könnte Dörfler der Republik noch einen Dienst erwiesen haben, auch eher unwissentlich.

