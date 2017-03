Textversion

31.03.2017 | 18:33 | Anneliese Rohrer (Die Presse)

Dem Außenminister wird kein guter Dienst erwiesen, wenn sich alle nur mit seinen Ambitionen und seiner Lust auf Schlagzeilen beschäftigen. Was tut er konkret?

Wenn es stimmt, was seit Dienstag in Wien erzählt wird, dann sagt das einiges über den Zustand der ÖVP aus. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner sei, so heißt es, nach dem Ministerrat von Sebastian Kurz gedrängt worden, Bundeskanzler Christian Kern den Solo-Auftritt vor den Journalisten zu vermiesen. Also habe sich der ÖVP-Chef feixend zu Kern ins Bild gedrängt. Wenn es nicht stimmt, ist es bezeichnend, dass die Geschichte für wahr gehalten wurde.

Und das kommt so: Das Agieren des Außenministers und die mediale Reaktion darauf erinnert sehr stark an Jörg Haider der frühen 1990er-Jahre. Erstens wird Sebastian Kurz bereits alles an Winkelzügen zugetraut, was so im politischen Intrigenrepertoir vorhanden ist. Zweitens wird sein Aufstieg innerhalb der ÖVP zum Nachfolger Mitterlehners bereits als unaufhaltsam dargestellt – wie der Aufstieg der FPÖ unter Haider vor mehr als 20 Jahren.

Am wichtigsten ist aber drittens die Tatsache, dass Kurz wie Haider agiert und Kritiker wie Medien auf ihn reagieren wie seinerzeit auf Haider. Das heißt: Kurz sorgt mit immer neuen Forderungen, Vorschlägen, Beurteilungen anderer für Aufmerksamkeit sprich Schlagzeilen und löst damit heftige Reaktionen aus, was ihm den Platz in den Medien sichert. Mit Vorliebe macht er das mit Absichtserklärungen, die er selbst nicht verwirklichen muss.

Und niemand – nicht der Koalitionspartner, nicht die Opposition und schon gar nicht die Medien – stellen die Frage: Was tun Sie eigentlich konkret, um Ihre Forderungen und Vorschläge zu realisieren? Welche Initiativen haben Sie in Brüssel gesetzt? Wo sind die Unterlagen?

Der frühere tschechische Außenminister, Karel Schwarzenberg, hat es in einem Interview mit der „Presse am Sonntag“ auf den Punkt gebracht. Auf die Frage, wie er Kurz einschätze, meinte er, Kurz agiere in der Außenpolitik populistisch, das sei nicht gut. Dann fuhr Schwarzenberg fort: „In jedem zweiten Artikel in Österreich wird Kurz als einzige Hoffnung der Volkspartei beschrieben. Das steigt einem zu Kopf. Das ist menschlich verständlich. Aber so geht es nicht.“ Hier irrt Schwarzenberg. In der österreichischen Innenpolitik geht es so.

Nur wenn eine Hardlinerin wie die ehemalige Innenministerin Johanna Mikl-Leitner sagt, sie hätte bei der Flüchtlingsproblematik nicht wie Kurz von „NGO-Wahnsinn“ gesprochen, dann hat der Außenminister ein Problem.

Und das besteht nicht nur in der Formulierung, sondern – wie in vielen anderen Bereichen auch – im Inhalt. „Stoppt den NGO-Wahnsinn“ klingt gut. Nur, was tut Österreich dafür? Welche zusätzliche Mittel – Gelder oder andere – bietet Kurz Brüssel an? Welche Anträge stellt er? Welche Allianzen innerhalb der EU baut er auf? Ähnlich bei der jüngsten forschen Forderung nach einer Kurskorrektur in der EU als Konsequenz aus dem Brexit.

Klingt gut, ist populär – vor allem auf dem Wiener Boulevard. Allein, was unternimmt Österreich und das Außenamt konkret? Alle seine Forderungen mit substanzieller Politik zu untermauern, diese Mühe erspart sich der Jungstar mit freundlicher Unterstützung des Koalitionspartners und der Medien.



Innenpolitisch läuft das ganz ähnlich: Für die Kürzung der Familienbeihilfe für Kinder im Ausland ist er nicht zuständig, sondern das Familienministerium; für Einschränkungen im Sozialbereich (Mindestsicherung, Sozialleistungen erst nach fünf Jahren) auch nicht, sondern das Sozialministerium; für die Internierung von Flüchtlingen auf Inseln oder in Georgien hat er keine Kompetenz. Für die jüngst verlangten Null-Euro-Jobs für anerkannte Flüchtlinge wird wohl das AMS zuständig sein.

Wahrscheinlich würden Medien und Kritiker Kurz sogar einen Gefallen erweisen, würden sie ihn auf die Umsetzung seiner Ideen festnageln, sie kontrollieren oder dem Unfug mit der Unzuständigkeit ein Ende bereiten. Nur in der Umsetzung zeigt sich das „große Talent“ eines Politikers. Nachhaltig. Haider galt auch einmal als „ganz große Begabung“.

