Textversion

09.02.2017 | 18:44 | Christian ORtner (Die Presse)

Der beharrliche Kampf der EU-Kommission gegen die Verwendung von Bargeld folgt einem ebenso bekannten wie auch höchst problematischen Muster.

Wer sich dafür interessiert, warum das Vertrauen der Bürger in europäische Politik und deren Reflexion in den Medien eher überschaubar ist, dem sei beispielhaft ein Blick auf die aktuelle Website der EU-Kommission und sodann in das Magazin „Profil“ vom 17. März 2016 empfohlen.

Nachdem sich nämlich Anfang 2016 Politiker von ÖVP und FPÖ vehement gegen ein allfälliges Bargeldverbot in der EU ausgesprochen hatten, bezeichnete das Magazin derartige Befürchtungen als „Kampagne voller Übertreibungen, vermengter Fakten und antieuropäischer Ressentiments“. Als zentraler Beleg diente den Magazineuren das Ergebnis einer Anfrage an die EU-Kommission. Die beschied: „Die Kommission plant nicht, Bargeld abzuschaffen, weder Scheine noch Münzen.“ Alles klar, antieuropäische Hetzer entlarvt, Bürger beruhigt, gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nix zu sehen.

Kein Jahr später, am 23. Jänner 2017, legt die gleiche Kommission nun – Überraschung – ein Papier unter dem Titel „Proposal for an EU initiative on restrictions on payments in Cash“ vor. Also eine Initiative („Roadmap“) zur „Beschränkung der Verwendung von Bargeld“. Wegen, eh klar, Terrorismusgefahr. Vorgeschlagen werden da EU-weite „Obergrenzen“ für Cash oder alternativ „Meldepflicht“ für Bar-Transaktionen, nicht hingegen ein Totalverbot. Noch nicht: „Die vollständige Abschaffung des Bargelds würde das verfolgte Ziel erreichen, wäre aber unverhältnismäßig, weil Bargeldzahlungen noch ein wichtiges Zahlungsmittel sind, das fest im Alltagsleben verwurzelt ist.“

Hier ist das Wörtchen „noch“ entlarvend. Denn sobald die von der Kommission gewünschten Beschränkungen von Bargeschäften einmal in Kraft sind, wird das Bare aus rein logischen Gründen weit weniger „im Alltagsleben verwurzelt“ sein. Wodurch binnen weniger Jahre das nun von der EU „noch“ ins Treffen geführte Argument gegen ein gänzliches Bargeldverbot – die Unverhältnismäßigkeit – obsolet wird. Und da dieses aus Sicht der Kommission ja der „Erreichung des Zieles“ dienen würde, ist absehbar, was der nächste oder übernächste Schritt sein wird – jener, den die Vertretung der EU-Kommission vor nicht einmal einem Jahr entschieden bestritten hat.

Trotzdem tönt die damalige Einlassung der Kommission („Kein Plan, Bargeld abzuschaffen“) aus heutiger Sicht ein wenig wie Walter Ulbrichts legendäres Versprechen „Niemand denkt daran, eine Mauer zu bauen“ – zwei Monate, bevor sie 1961 in Berlin hochgezogen wurde. Von großer Werthaltigkeit scheint das politische Versprechen der Kommission angesichts des jüngsten Vorstoßes jedenfalls nicht wirklich zu sein.

Dies zur Basis einer Attacke auf Politiker zu machen, die vor einem Zurückdrängen des Bargelds warnen, mag einer der Gründe sein, warum der Haupteigentümer der größten Magazingruppe des Landes „einen erheblichen Relevanzverlust“ bestimmter österreichischer Medien ortete. Nicht gleich jeden, der den Kampf der EU gegen das Bargeld für eine Beschneidung seiner Freiheitsrechte hält, deswegen der „Übertreibungen und antieuropäischer Ressentiments“ zu bezichtigen, wäre vielleicht ein zielführender Schritt zur Rückgewinnung dieser Relevanz.



Der EU-Kommission muss man hingegen zugestehen, dass sie die Bürger über die Methode, mit der sie ihre Ziel zu erreichen hofft, nie verschwiegen hat. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker himself hat das einmal so beschrieben: „Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“

Genau das erleben wir gerade. Aber das zu diagnostizieren, ist wohl wieder Ausdruck eines „antieuropäischen Ressentiments“ und gehört vom Wahrheitsministerium schärfstens geahndet.

E-Mails an: debatte@diepresse.com