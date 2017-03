Textversion

02.03.2017 | 18:22 | Christian Ortner (Die Presse)

Europas Politiker finden Mauern und Zäune zur Abschottung ganz schlimm – außer natürlich es handelt sich um die eigenen.

Nachdem sich Sebastian Kurz jüngst völlig richtigerweise für die Errichtung von EU-Flüchtlingslagern in Nordafrika ausgesprochen hatte, rügte ihn sein Luxemburger Amtskollege, Jean Asselborn, prompt. Und zwar, indem er ihm mit der gröbsten Keule aus dem Arsenal der Brüsseler Hohenpriesterkaste eins auf die Mütze gab: dem Verweis auf jene „europäischen Werte“, denen Kurz' vernünftiger Vorschlag angeblich nicht entspräche.

Ach ja, die europäischen Werte. Sie stellen sozusagen den Heiligen Gral der Union dar, dessen Besitz der EU den Status moralischer Überlegenheit über den Rest des Sonnensystems verleiht. Der Verweis auf jene Werte sticht jedes rationale Argument; jemandem auch nur vorzuwerfen, gegen diese Werte verstoßen zu haben, kommt der Anschuldigung der heiligen Inquisition gegen eine angebliche Ketzerin gleich, dem Satan beigewohnt zu haben. Man weiß, wie so etwas in aller Regel ausgegangen ist. Natürlich legitimieren jene europäischen Werte deren Lordsiegelbewahrer, jeden herunterzumachen, der gerade irgendwie stört.

Wenn also Donald Trump etwa eine Mauer gegen die illegale Zuwanderung aus dem Süden bauen will, fahren europäische Politiker sofort die Moralartillerie auf und feuern nach Kräften auf den Unhold. Mauern bauen, das geht natürlich gar nicht nach europäischen Standards. Einen „Irrweg von Abschottung und Ausgrenzung“ zu beschreiten, warf der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, dem US-Präsidenten stellvertretend für Europas ganze politische Eliten vor. Mauern, igittigitt, das ist ja so etwas von 20. Jahrhundert, das geht natürlich gar nicht. Und Grenzen, so hat man uns seit 2015 von einschlägig interessierter Seite eingebläut, halten ja eh niemanden davon ab, illegal einzuwandern.

Hier zeigt sich ein moralischer Hochmut von beeindruckenden Dimensionen. Denn Europas diesbezügliche Vorwürfe gegenüber Trump (oder früher auch Victor Orbán) sind ebenso scheinheilig wie verlogen. Scheinheilig, weil Europa seit Jahrzehnten exakt das macht, was Trump nun machen will: sich dort, wo Territorium der EU direkt und ohne Meer dazwischen an afrikanische Staaten grenzt, mit einer mächtigen Grenzsperranlage abzuschotten. Beide auf dem nordafrikanischen Festland gelegenen Exklaven Ceuta und Melika sind von hohen Stacheldrahtzäunen, Wachtürmen und scharfen Hunden gegen illegale Migranten gesichert. Warum das kein „Irrweg von Abschottung und Abgrenzung“ sein soll, Trumps Mauer hingegen schon, wird weder Berlins Bürgermeister noch ein anderer EU-Politiker erklären können.

Und verlogen sind die Vorwürfe gegen den Trump-Wall, weil die EU-Staaten die Drecksarbeit des Mauerbaus seit geraumer Zeit diskret an den Operettensultan Recep Erdoğan ausgesourct hat. Dieser lässt gerade an der Grenze der Türkei zu Syrien eine drei Meter hohe Mauer samt Wachtürmen und bewaffneten Grenzwächtern hochziehen. 290 Kilometer sind fertig, 511 Kilometer lang soll der Wall im Vollausbau werden. Es sei vor allem starker Druck aus der (übrigens mit dem Friedensnobelpreis versehenen) EU gewesen, der zur zügigen Errichtung des Bauwerks geführt habe, berichten türkische Diplomaten unter der Hand gern.

Man kann es ja durchaus für unschön, aber notwendig halten, dass die Staaten der Union entweder selbst (Spanien) oder durch gedungene Dienstleister wie Erdoğan einen effizienten Grenzschutz organisieren – nur möge man dann bitte nicht gleichzeitig die eigene moralische Überlegenheit vor sich hertragen wie ein Exhibitionist auf dem Kinderspielplatz sein Gemächt. Eine Mauer, deren wesentlicher Vorzug darin besteht, dass sie irgendwo weit hinten in der Türkei oder jenseits des Mittelmeers an den Gestaden Afrikas für die Mehrheit der Europäer weitgehend unsichtbar ist, kann nicht eben als überzeugender Ausweis moralischer Überlegenheit herhalten. Selten zuvor war die Diskrepanz zwischen dem moralisierenden Hyperventilieren Europas und der von Europa geschaffenen Wirklichkeit so groß wie heute.

E-Mails an: debatte@diepresse.com