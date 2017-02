Textversion

27.02.2017 | 18:20 | Martin Engelberg (Die Presse)

In den USA und auch hierzulande können sich so manche nicht halten vor Empörung und Spott gegenüber Trump. Ihr größter Fehler: Sie unterschätzen ihn.

Es war eine Unterhaltung wie so viele in letzter Zeit: Zwei Personen bestätigten sich gegenseitig, dass die Trump-Ära ohnehin rasch zu Ende sein werde. Ich konnte nicht an mich halten und musste einwerfen, dass dies stimme, denn acht Jahre vergingen ja ohnehin schnell. Betretenes Schweigen und zornige Blicke waren die Folge, und da bin ich noch gut davongekommen. Achtung! Nein, ich bin kein Fan von Donald Trump, seiner Persönlichkeit oder seiner Politik. Meine Einschätzung zu seiner Persönlichkeitsstruktur habe ich an dieser Stelle schon vor einigen Monaten abgegeben. Allerdings nervt mich derzeit die nur zu oft überhebliche, ignorante und hysterische Perzeption Donald Trumps. Sie wird weder der Person des neuen US-Präsidenten gerecht, noch und schon gar nicht der gesellschaftspolitischen Situation der USA.

Donald Trumps Machogehabe ist nämlich nicht eine Schwäche, sondern seine wichtigste politische Stärke. Die von linken und rechten Populisten hüben wie drüben oft beklagten Menschen, die in den vergangenen Jahren ihre Arbeitsplätze, oft sogar ihr Heim verloren haben, die perspektivenlos den Eliten zusahen, wie sie über die Einrichtung von eigenen WCs für Transgenders stritten, während sie auf sie vergaßen, hatten ihren Erlöser gefunden. Männer, die ihrer männlichen Rolle als Ehemänner, Familienerhalter und stolze Väter verlustig gegangen waren. Dazu kamen die Auswüchse der „Political Correctness“, die viele Männer völlig durcheinanderbrachten. Sie wussten nicht mehr, ob sie am Arbeitsplatz sitzend mit einer stehenden Frau sprechen dürfen (dürfen sie tatsächlich nicht), oder ob sie allein mit einer Frau in den Aufzug einsteigen sollten (sollten sie tatsächlich lieber nicht). Nur so ist zu verstehen, dass diese solcherart kastrierten Männer in Scharen Trump wählten. Und noch erstaunlicher: Auch deren Frauen wählten lieber Trump als Hillary Clinton – sie wollten einfach ihren Männern beistehen.

Donald Trump ist der störende Klassenkasperl. Unheimlich nervig, unangepasst, schlagfertig und mit einfachen Worten, trifft er genial immer die Schwachstellen der Lehrer und des Systems. Er schert sich nicht um Konventionen oder gutes Benehmen. Sosehr ihn die Lehrer dafür hassen, sosehr bewundern ihn seine Mitschüler, insbesondere die Schwachen, Gedemütigten. Sowohl unter den Republikanern als auch gegen die Kandidatin der Demokraten war Donald Trump der Einzige, der das System und die Konventionen mit allen ihren tatsächlichen Schwächen radikal infrage stellte und so die Herzen der Wähler eroberte. Trump ist eine uramerikanische Erscheinung, wo immer wieder etwas in Schutt und Asche gelegt wird, was bisher heilig schien, um dann wieder Raum für etwas völlig Neues zu schaffen.

Schließlich sollten auch Trumps Arbeitseifer, seine damit verbundene Resilienz und Redundanz und schließlich seine Intelligenz nicht unterschätzt werden. Nein, Donald Trump ist kein Intellektueller. Er hasst wohl abstraktes Denken und politisches Agieren. Aber er hat zum Beispiel in seiner TV-Show „The Apprentice“ („Der Lehrling“) seine Kapazität bewiesen, bei den Kandidaten eine Unmenge an Informationen und Eindrücken zu einer außerordentlich guten Einschätzung von deren Führungsqualitäten zusammenzuführen und diese dann auch in seinem Unternehmen arbeiten zu lassen.

Viele warnen in dramatischen Worten vor den schrecklichen Dingen, die Donald Trump anrichte. Dem ist entgegenzuhalten: Das politische und gesellschaftliche System der USA ist höchst stabil und die Gegengewichte zum Präsidenten stark und streitbar. Weder die von Trump bekriegten Journalisten noch die Richter lassen sich so leicht einschüchtern. Im Gegenteil. Nicht einmal die eigenen republikanischen Abgeordneten tanzen nach seiner Pfeife. Es ist gut möglich, dass Trump mit einer Aktion so danebenhaut, dass er gehen muss, oder gegangen wird. Aber mindestens genauso gut kann es sein, dass er letztlich acht Jahre im Amt bleibt. Wie gesagt: Man möge ihn nicht unterschätzen.

