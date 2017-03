Textversion

01.03.2017 | 18:17 | Rudolf Taschner (Die Presse)

Der Unterricht in der Schule ist viel zu wichtig, als dass das „Durchkommen“ allein reichen sollte, um jedes Studium beginnen zu können.

Egal, wie die Noten lauten, Hauptsache, man ist durchgekommen, war für lange Zeit, bis vor einigen Jahren die Devise von Maturanten und ihren Eltern. Denn das „Durchkommen“ allein reichte, um fast jedes Studium beginnen zu können. Allein bei Sport- und Kunststudien gab es Aufnahmeprüfungen, aber selbst beim Studium für Architektur konnte man, wollte man die Aufnahmeprüfung an der Akademie der bildenden Künste oder an der Hochschule für angewandte Kunst umgehen, ohne eine solche an der Technischen Hochschule Wien dieses Studienfach inskribieren.

Die Einsicht, dass sich der Staat einen derart freien Zugang zu den höheren Schulen nicht mehr leisten kann, führt zur Beschränkung der Zahl von Studienplätzen und zur Einführung von Aufnahmeverfahren. Diese Strategie soll überdies der Gesellschaft nützen, weil man damit hofft, die Skylla einer drohende Akademikerschwemme wie auch die Charybdis eines drohenden Akademikermangels in akademischen Berufszweigen umschiffen zu können. Und diese Strategie soll auch dem Einzelnen helfen, sich nicht in ein für ihn ungeeignetes Fach zu verirren und damit wertvolle Lebenszeit zu verlieren.

Mehrfach wurde nun der Vorschlag geäußert, man möge in die Aufnahmeverfahren auch die Schulnoten einfließen lassen. Dies halte ich für eine gute Idee. Der eigentlich blamablen Einstellung, egal, welche Noten in den Zeugnissen prangen, Hauptsache, man hat die Schule hinter sich, würde ein Riegel vorgeschoben werden. Allerdings sollte man daran gewisse Bedingungen knüpfen, von denen ich hier zwei nennen möchte:

Erstens würde man den Schulnoten ein zu großes Gewicht beimessen, wenn sie das alleinige Kriterium für die Zulassung zu einem bestimmten Studienfach bildeten. Denn dies würde bedeuten, dass die akademische Ausbildung eine glatte Weiterführung des Schulunterrichts darstellte, was sie sicher nicht sein darf. Zweitens muss man sich darauf verlassen können, dass die Schulnoten wirklich die Eignung, das Interesse und das Bemühen um das jeweilige Schulfach widerspiegeln. Dies könnte zur meiner Überzeugung nach irrigen Meinung führen, man sollte die Noten allein aufgrund der Leistungen bei standardisierten Tests vergeben, weil nur diese objektiv seien. Die derzeitige Sucht nach immer mehr und immer raffinierter gestalteten Testverfahren droht diese irrige Meinung zu untermauern – in den 70er-Jahren, als nach der 68er-Bewegung neue pädagogische Moden en vogue waren, hätte man sich über diesen Aberglauben an die Aussagekraft standardisierter Tests fassungslos auf den Kopf gegriffen.

Natürlich haben schematisierte schriftliche Prüfungen als Wissens- und Leistungskontrolle ihren Wert, den man ihnen nicht absprechen soll. Aber ein gewichtiges Wort bei der Notenvergabe sollte immer noch die Lehrerin oder der Lehrer selbst haben, die in einem jahrelangen Begleiten des jungen Menschen, den sie beurteilen, über seine Stärken und Schwächen besser Bescheid wissen, als es je ein Test aufdecken könnte.

Überdies kann man mit einem Test nur feststellen, ob der Prüfling etwas so gelernt hat, dass er es für diesen Test angemessen wiedergeben kann. Ob der Prüfling etwas verstanden hat, weiß man aus dem Testergebnis nicht.

Selbstverständlich können nur gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, über die Information aus den Tests hinausgehend, valide Noten geben. Dazu bedarf es einer exzellenten Lehramtsausbildung. Bei der derzeit an den Universitäten angebotenen – besonders bei den sich in Wolkenschlössern verkriechenden pädagogischen Instituten – ist noch sehr viel Luft nach oben.

Nach Verfassen des „Tractatus“ wurde Ludwig Wittgenstein Volksschullehrer in Dörfern südlich von Wien. Bauernkinder, deren Begabung er klar erkannte, schickte er gegen den Willen der Eltern aufs Gymnasium. Ganz ohne Quote kam es ihm allein auf die einzelne Persönlichkeit an.

