08.02.2017 | 10:33 | (DiePresse.com)

Der neue Octavia RS 245 ist das Topmodell der tschechischen Familienautos. Er ist der aktuell schnellste Skoda Octavia. Seine Krönungszeremonie feiert er am Genfer Autosalon.

Wer Lust auf einem Mercedes-AMG E63 Estate oder einen Audi RS6 hat, aber nicht die finanziellen Mittel, dem bietet Skoda nun eine Alternative. Der 245 PS starke Octavia RS 245. Die Preise für das Topmodell sind zwar noch nicht bekannt, dürften aber erfahrungsgemäß deutlich geringer ausfallen als bei den oben genannten Modellen.

In der Spitze schafft der Skoda Octavia RS 245 satte 250 km/h (drei km/h mehr als der normale RS) und spurtet mit nur 6,6 Sekunden nochmals gut 0,1 Sekunden schneller auf 100 km/h. Noch eine Besondersheit des neuen Octavia RS 245 gegenüber dem schwächeren RS: Er erhält optional das Siebengang- und nicht das Sechsgang-DSG, das sich über Schaltwippen manuell betätigen lässt. Alternativ steht auch ein Sechsgang-Schaltgetriebe parat.

Das Sportfahrwerk legt die Karosserie des Skoda Octavia RS 245 gegenüber den "normalen" Modellen der Baureihe um 14 Millimeter tiefer. Die hintere Spur ist 38 Millimeter breiter als beim Vorgänger. Die serienmäßigen Räder mit gedrehten Leichtmetallfelgen im schwarz glänzenden Design sind 19 Zoll groß.

Preis-Leistungs-Siegertyp

Äußerlich bleibt der Skoda Octavia RS 245 (2017) ganz ein Vertreter seiner RS-Zunft, gibt sich an sportlicheren Stoßfängern, schwarz lackiertem Kühlergrill und Lufteinlass in der Front sowie 19 Zoll große Alufelgen in Wählscheiben-Design zu erkennen. Scheinwerfer, Nebenscheinwerfer und Rückleuchten erscheinen in LED-Technik.

Außerdem sind auch für den Skoda Octavia RS 245 die neuesten Fahrerassistenzsysteme erhältlich. Mit dem Infotainment-System sind die Insassen dank WLAN-Hotspot und LTE-Modul auf Wunsch "always on".

Mit dem Octavia RS 245 will Skoda im Segment der dynamischen Kompaktwagen einen Preis-Leistungs-Siegertypen unterbringen.

