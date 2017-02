diepresse.com

Semesterferien: Die schlimmsten Stau-Hotspots in Österreich

Textversion

09.02.2017 | 11:51 | (DiePresse.com)

Während die Energierferien in Wien und Niederösterreich am Wochenende zu Ende gehen, beginnen diese in Westösterreich, Kärnten, Burgenland und Tschechien. Das Staurisiko ist hoch.