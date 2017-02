Textversion

Wenn nach eiskalter Nacht die Batterie streikt, braucht es Starthilfe. Aber wie war das noch mal: Erst das rote Kabel anklemmen, dann das schwarze? Oder doch umgekehrt? Eine Anleitung.

Die Kälte hat die Fahrzeugbatterie in die Knie gezwungen, ohne Starthilfe springt der Motor nicht mehr an. Wer die entladene Autobatterie mit Starthilfe durch den Nachbarn wieder flott machen will, muss genau wissen, was dabei zu beachten ist. Besonders bei modernen Autos lohnt sich vorab einen Blick in die Betriebsanleitung des Fahrzeuges, empfehlen die ÖAMTC-Experten.

1. Prüfen

Die Nennspannung der Batterien von Spender- und Empfängerauto muss gleich sein (normal 12 Volt). Die Fahrzeuge dürfen einander nicht berühren. Motor und Stromverbraucher (z.B. Licht) des Spenderfahrzeugs müssen abgeschaltet sein. Der ÖAMTC empfiehlt, Kabel mit Überlastungsschutz.

2. Verbinden

Ein Ende des roten Starthilfekabels an den Pluspol (+) der entladenen Batterie, das andere Ende an den Pluspol (+) der Spenderbatterie klemmen. Zum Merken: immer zuerst "Plus an Plus". Dann mit dem schwarzen Kabel den Minuspol (-) der Spenderbatterie mit einem unlackierten Metallteil im Motorraum oder dem Motorblock des zu startenden Fahrzeuges verbinden - nicht mit dem Minuspol der leeren Batterie, weil sich durch Funken Knallgas entzünden kann. Also: "Minus an Masse".

3. Starten

Zuerst wird der Motor des Spenderfahrzeugs gestartet, anschließend der des Fahrzeuges mit der leeren Batterie. Dazu schaltet man einen starken Verbraucher (z.B. Heckscheibenheizung) ein und lässt die Verbindung zwischen den Fahrzeugen eine halbe Minute lang aufrecht. Diese Maßnahme schont die Elektronik des Fahrzeugs.

4. Entfernen

Nun stellt man den Motor des Spenderfahrzeugs wieder ab. Läuft der Motor des anderen Fahrzeugs weiter, können die Starthilfekabel in umgekehrter Reihenfolge wieder entfernt werden. Besonders im Winter sollte mindestens eine Stunde Überland gefahren werden, um die Batterie wieder vernünftig aufzuladen. Stirbt der Motor beim Abbauen der Starthilfekabel ab, ist entweder die Batterie oder die Lichtmaschine defekt. In diesem Fall muss die Pannenhilfe geholt werden.



