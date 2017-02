Textversion

10.02.2017 | 13:52 | (DiePresse.com)

Der Fersehkoch Johann Lafer stand zuletzt wegen Steuerhinterziehung im Rampenlicht. Von seinem VW Käfer - einer Spezialanfertigung - hat er sich inzwischen getrennt.

2014 rückt der österreichische TV-Koch Johann Lafer ins Visier der Steuerfahndung. Neben dem Vorwurf der Steuerhinterziehung geht es darum, dass bei Lafer beschäftigte Arbeitnehmer teils falsch bei Sozialversicherungsträgern angemeldet und Sozialabgaben gedrückt worden sein sollen. Die Einigung mit der Staatsanwaltschaft bewahrte ihn vor dem Gefängnis. Wie hoch die angestezte Geldstrafe von 360 Tagessätzen war, ist nicht bekannt.

Der Koch, der in verschiedenen TV-Sendungen ("Lafer! Lichter! Lecker!" im ZDF) zu sehen, Rezeptbücher heraus gibt und ein Restaurant betreibt, trennte sich jedenfalls von einem Sammlerstück.

Promineter Vorbesitzer

Am digitalen Marktplatz willhaben steht nun sein VW Käfer Oldtimer aus dem Jahr 1961 zum Verkauf, wie der gewerbliche Verkäufer angibt. Laut Beschreibung handelt es sich um einen auf "Neuwagenniveau restaurierten Käfer, der an der Außenseite blank geschliffen sowie klar lackiert und innen in Weiß lackiert wurde. Die Innenausstattung wurde nach Kundenwunsch in cremefarbenem Echtleder angefertigt."

Diese Spezialausführung soll Johann Lafer persönlich in Auftrag gegeben haben. Der Verkäufer weist darauf hin, dass bei diesem Auto technische Teile wie z.B. Auspuff, Radzylinder, Bremsen sowie alle Dichtungen, Leitungen und der gesamte Kabelbaum erneuert wurden.

Der Verkaufspreis liegt bei 30.000 Euro.

>>> Anzeige auf willhaben