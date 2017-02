Textversion

21.02.2017 | 11:24 | (DiePresse.com)

Der Sommerreifentest des ÖAMTC hat insgesamt ein erfreuliches Ergebnis gebracht. Bei 31 getesteten Modellen erhält nur ein Produkt ein "nicht empfehlenswert".

Im aktuellen Sommerreifentest des ÖAMTC wurden 31 Modelle in zwei Dimensionen (195/65 R 15 V und 215/65 R 16 H) nach allen relevanten Sicherheits- und Umweltkriterien überprüft. "Nur ein 'nicht empfehlenswert' und zwei 'bedingt empfehlenswert' sind bei 31 getesteten Modellen ein sehr gutes Ergebnis", zieht ÖAMTC-Reifenexperte Friedrich Eppel Bilanz. "Der Rest des Feldes bewegt sich im Bereich zwischen 'sehr empfehlenswert' und 'empfehlenswert'."

Die Reifen im Überblick

Bei den Reifen der sehr häufig verkauften Dimension 195/65 R15 V gibt es keine Ausreißer. Lediglich der GT Radial Champiro FE1 fällt aufgrund seiner Nassgriffeigenschaften mit "bedingt empfehlenswert" ab. Der Rest der Auswahl ist sehr ausgewogen, besonders hervorzuheben sind Pirelli Cinturato P1 Verde, Bridgestone Turanza T001, Continental ContiPremiumContact 5, Goodyear EfficientGrip Performance und Esa-Tecar Spirit 5 HP, die jeweils mit "sehr empfehlenswert" beurteilt wurden. Die übrigen zehn Modelle erreichen ein "empfehlenswert".

SUV-Reifen neu im Test

Bei kleineren SUV sind Reifen der Größe 215/65 R 16 H weit verbreitet. Neben den Standard-Modellen für alle Pkw, gibt es in dieser Dimension auch speziell vom Hersteller so bezeichnete "SUV-Reifen", die nun erstmals vom ÖAMTC getestet wurden. Das Ergebnis zeigt ein noch breiteres Feld an "empfehlenswerten" Produkten als in der kleineren Dimension.

Mit "sehr empfehlenswert" stechen zwei Reifen heraus: Goodyear EfficientGrip SUV und Cooper Zeon 4XS Sport. Aufgrund schwacher Nassgriffeigenschaften "bedingt empfehlenswert" ist der Michelin Latitude Tour HP. Der Yokohama Geolandar SUV ist bei Nässe noch schwächer und als einziges Modell im gesamten Sommerreifentest "nicht empfehlenswert".

Weil diesmal nur speziell gekennzeichnete SUV-Reifen getestet werden, wurden Hersteller wie Continental und Dunlop nihct berücksicht. Weile diese in dieser Dimension zwar Standard- nicht aber SUV-Reifen anbieten.

M+S-Markierung ist kein Garant für Wintertauglichkeit

Sechs der 15 getesteten SUV-Reifen weisen eine "M+S"-Markierung auf. "Das bedeutet, dass die Reifen aus rechtlicher Sicht auch im Winter benutzt werden dürften. Allerdings hat ein Schnelltest dieser Modelle Hinweise ergeben, dass die Schneegriffeigenschaften mäßig bis sehr schwach sind und sie daher keinesfalls im Winter verwendet werden sollten", stellt Eppel klar.

"Vom Hersteller werden die Reifen richtigerweise auch dezidiert als Sommerreifen angeboten." Der Hintergrund ist vermutlich, dass die Bezeichnung "M+S" (im Englischen "Mud and Snow") als Hinweis auf Offroad-Eigenschaften zu verstehen ist, die vom ÖAMTC allerdings nicht geprüft wurden. "Es ist also auch bei SUV-Reifen für die Winternutzung auf jeden Fall auf das Schneeflocken-Symbol zu achten", lautet der abschließende Apell des ÖAMTC-Experten.