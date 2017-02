Textversion

22.02.2017 | 08:31 | (APA)

Ein Neunjähriger ist in Deutschland mit dem Auto seiner Mutter unter die Autofahrer gegangen. Nachdem er einen Unfall verursacht hatte, ist er wieder nach Hause gefahren und hat sich schlafen gelegt. Das Auto hat der Bub korrekt eingeparkt.

Siegen. Mit dem Auto seiner Mutter hat ein Neunjähriger im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen bei einer nächtlichen Spritztour einen geparkten Wagen gerammt. Danach sei der Bub nach Hause gefahren und habe sich wieder schlafen gelegt, wie die Polizei im Kreis Siegen-Wittgenstein am Dienstag mitteilte.

Demnach hatte sich das Kind in der Nacht auf Dienstag die Autoschlüssel seiner Mutter genommen und war losgefahren. Auf einem Hotelparkplatz fuhr er dann das andere Auto an und verlor dabei das Nummernschild. Als die Geschädigte später in der Nacht den Unfall bemerkte und die Polizei rief, kamen die Beamten dem Neunjährigen schnell auf die Schliche. Sie ermittelten dank des Kennzeichens die Halterin des gesuchten Wagens, die Mutter des Buben.

Eine Streifenwagenbesatzung weckte Mutter und Kind zu Hause. Vor dem Haus stand das Auto - korrekt eingeparkt. Den Schaden bezifferte die Polizei mit rund 5.000 Euro.