23.02.2017 | 13:29 | Norbert Rief (DiePresse.com)

Die italienische Sportwagenschmiede macht Rekordumsätze - dank Nichtsportwagen.

Eine ganz unwissenschaftliche Feststellung: Man sieht in jüngster Zeit mehr Maserati. Und das ist irritierend. Früher einmal war es eine kleine Sensation, wenn man ein Auto mit dem markanten Dreizack auf der Straße erblickte. Ähnlich wie bei einem Ferrari, Lamborghini oder Aston Martin. Jetzt sieht man sie öfter, und irritiert ist man deswegen, weil das, was man sieht, nicht in erster Linie ein Gran Turismo ist und auch kein Gran Cabrio. Kein schnittiger Sportwagen also, wie man sie von den Italienern kennt. Man sieht Viertürer und sogar ein SUV, auf denen vorn das Maserati-Zeichen prangt (das übrigens auf die Neptun-Statue in Bologna zurückgeht).

Und genau das ist das Geheimnis des Erfolgs: Maserati hat sich breiter aufgestellt und verbaut jetzt sogar Dieselmotoren. Ein Sakrileg, meinen eingefleischte Fans. Doch die Kombination aus einem PS-starken Motor und einem schnittigen Coupé, einer Limousine oder eben auch einem Straßengeländewagen kommt an: Die Firma mit Sitz im italienischen Modena macht Rekordumsätze.

Vergangenes Jahr verkaufte Maserati weltweit 42.000 Autos, 2018 sollen es bereits 70.000 sein. Das mag nach nicht viel klingen – allein vom Golf werden pro Jahr mehr als 500.000 Stück abgesetzt –, aber man muss bedenken, woher Maserati kommt: 2012 lag der weltweite Absatz bei 6300 Fahrzeugen, im Jahr 2000 waren es lediglich knapp über 1900 Stück, und 1998 stellte man überhaupt nur 518 Fahrzeuge her.

Die einleitende unwissenschaftliche Festellung hat also durchaus eine Basis. Solche Absatzzahlen werfen vor allem eine Frage auf: Sorgt man sich in Modena nicht um die Exklusivität der Marke? „Diese Gefahr besteht sicher nicht“, meint Davide Kluzer, Pressechef von Maserati. Es gebe weltweit ungefähr einen Markt von einer Million Luxusautos, da mache man auch mit 70.000 nur einen kleinen Teil aus und behalte ein exklusives Image.

50 Prozent des Luxusmarkts machen übrigens die immer beliebter werdenden SUVs aus. Maserati war mit seinem Angebot recht spät dran (aber immer noch früher als Alfa Romeo, das wie Maserati zu Fiat gehört und derzeit der Presse den Stelvio vorführt). Erst im vergangenen Jahr kam der Maserati Levante zu den Händlern. Dafür ist dieses SUV aber durchaus gelungen.



Äußerlich erinnert er an den F-Pace von Jaguar, beide haben eine ähnlich sportliche Form mit einer nach hinten abfallenden Dachlinie. Innen ist er gediegen mit viel Leder und klaren Strukturen. Aufgebaut ist das SUV auf der Plattform des Quattroporte und des Maserati-Bestsellers Ghibli. Das bedeutet weniger Gewicht und sportliche Fahreigenschaften.

Beides könnte man freilich recht problemlos mit dem Benzinmodell kompensieren, das 430 PS liefert. Im in Europa eher gekauften Dieselmodell kommt der Drei-Liter-V6-Motor zum Einsatz, den auch der Jeep Grand Cherokee verwendet, im Maserati allerdings mit 275 PS. Er beschleunigt den 2,2-Tonner mit 600 Newtonmetern in 6,9 Sekunden auf 100 km/h.

Angetrieben wird der Levante vom Q4-Allradsystem, das man auch für den Ghibli und den Quattroporte bestellen kann. Es ist als reiner Hinterradantrieb ausgelegt, erst wenn das System rutschige Straßen erkennt, ändert es in 150 Millisekunden die Drehmomentverteilung und liefert 50 Prozent an die Vorderachse. Gerade mit dem Ghibli erlebt man so die typische Agilität eines Hinterradlers kombiniert mit der Sicherheit eines Allradantriebs.

Derzeit gibt es den Ghibli und Quattroporte als Allrad nur in der 410-PS-Benzin-Version. Mit der neuen Liebe Maseratis zu den Verkaufszahlen wird man vielleicht bald auch Dieselversionen sehen.