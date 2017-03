Textversion

17.03.2017 | 10:33 | (DiePresse.com)

In der US-Metropole Seattle kam es zu einem spektakulären Unfall an einer Tankstelle. Die Überwachungskamera filmte die Szenen mit.

Ein 60-Jähriger Uber-Fahrer befördtere in Seattle gerade eine 40 Jahre alte Frau. Zunächst stieß er mit einem anderen Auto zusammen, verlor dann die Kontrolle und raste nahezu ungebremst in eine Tankstelle. Heftige Explosionen, die an die Szenen aus einem billigem Action-Film erinnern, waren die Folge.

Laut dem Bericht, des in Seattle ansässigen TV-Sender "Komonews" haben Zeugen, die in einem Bus saßen, den Unfallhergang beobachtet. Demnach soll der Uber-Fahrer zuvor mit einem Honda Accord kollidiert sein. Der Nissan-SUV bremste darauf hin ab und verlor die Kontrolle über den Wagen. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der Wagen danach aber weiter und prallte anschließend mit insgesamt drei Zapfsäulen der Tankstelle zusammen.

Ob der 60-jährige Uber-Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, ist nicht bekannt. Am Unfallort wurde eine Blutprobe genommen, dessen Ergebnisse jedoch nicht öffentlich bekannt sind. Der Fahrdienst bestätigte inzwischen, dass der Mann mittlerweile nicht mehr für Uber arbeitet.

