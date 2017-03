Textversion

22.03.2017 | 11:09 | (DiePresse.com)

Der Wertverlust bei Neuwagen in den ersten Jahren ist enorm. Das wissen alle Autobesitzer. Aber wie viel ist das eigene Auto aktuell noch wert? Hier wird es schon schwieriger. Eine Orientierungshilfe.

Beim Restwert von Autos gibt es entgegengesetzte Interessen: Käufer eines Gebrauchten freut es, wenn Fahrzeuge nach ihrer Erstzulassung rapide an Wert verlieren. Neuwagenkunden hingegen, die ihr Fahrzeug nach wenigen Jahren wieder veräußern wollen, trifft dieser Wertverlust hart.

Wertverlust verläuft nicht linear

Ein Thema ist aber für beide Parteien interessant: Der Preis. Das führt – besonders für Verkäufer - zu einer essentiellen Frage: Wie viel ist das eigene Auto aktuell noch wert? Das weiß nur rund ein Drittel (35 Prozent) der österreichischen Autobesitzer, wie eine Studie im Auftrag des Online-Automarkts AutoScout24 zeigt.

Demnach sei der Wertverlust bei Neuwagen ist in den ersten drei Jahren am stärksten, in den Folgejahren flache er erkennbar ab. "Bis zu 20 Prozent verliert ein Neuwagen bereits innerhalb eines Jahres an Wert, innerhalb von drei Jahren sind es durchschnittlich 40 Prozent", heißt es in der Erhebung. Die Wertminderung schätzen bei Neuwagen nur 30 Prozent der Befragten richtig ein.

Welche Faktoren bestimmen den Wert eines Autos?

Mit dem Alter allein lässt sich der Restwert eines Autos allerdings nicht berechnen. Auch andere Faktoren haben Einfluss auf den Marktpreis. Für rund jeden dritten Befragten der Studie (35 Prozent) hat der einwandfreie Zustand des Autos den größten Einfluss auf den Wiederverkaufswert, gefolgt vom Kilometerstand (27 Prozent) und der Fahrzeugmarke (16 Prozent) vor dem Alter (12 Prozent).

SUV als gute Investition

"Den prozentual geringsten Wertverlust nach drei Jahren verzeichnen SUV und Geländewagen – kein Wunder, denn der SUV-Boom hält an und die Nachfrage ist groß. SUV sind also eine gute Investition", so Markus Dejmek, Country Manager von AutoScout24. SUVs verzeichnen nach drei Jahren einen Wertverlust von 25 Prozent. Bei den Modellen zeigt übrigens der Audi A1 durch den geringsten Wertverlust nach drei Jahren (21 Prozent).

Wer glaubt, dass vor allem Fahrzeugmodelle von Premiumherstellern die wertstabilsten Modelle sind und den höchsten Kfz-Restwert besitzen, wird überrascht sein: So gehören stehen auch Skoda und Dacia stehen in puncto Wertstabilität den etablierten Marken in nichts nach.

Online-Fahrzeugbewertung

Wer seinen fahrbaren Untersatz verkaufen möchte, kommt um eine Fahrzeugbewertung nicht herum. Als erste Orientierungshilfe kann das neuen Online-Tool von AutoScout24 hilfreich sein. Neben Marke und Modell fließen auch Alter und Kilometerstand sowie Kraftstoff, Motorisierung und Getriebeart in die Fahrzeugbewertung mit ein. Die automatisierte Berechnung beruht laut eigenen Angaben auf einer historisierten Datenbasis, die mehr als eine Million private Fahrzeuginserate aus Österreich umfasst.