29.03.2017 | 09:11 | (DiePresse.com)

Billigautos unter 5000 Dollar sind essentiell, um Schwellenländer zu erschließen. Platzhirsche wie Tata oder Suzuki bekommen ernsthafte Konkurrenz - Renault feiert mit seinem Budgetcar Kwid Absatzrekorde in Indien.

Renault hat, was VW in Indien gerne hätte: ein erfolgreiches Billigauto. Schon in den ersten zwei Monaten wurden 72.000 Fahrzeuge verkauft. Mittlerweile sind bereits 150.000 Kwid in Indien an die Kunden ausgeliefert worden und Renault hat - dem Winzling sei Dank - seine Zulassungen versiebenfacht, während der Markt in dieser Zeit "nur" um 17 Prozent zugelegt hat.

Billigauto darf nicht billig aussehen

Dass der Kwid so erfolgreich ist, liegt natürlich vor allem an seinem Preis. Denn als so genanntes Budgetcar kostet er in der Basisversion umgerechnet kaum mehr als 3500 Euro und zählt damit zu den günstigsten Autos am Markt. Aber es liegt vor allem daran, dass er nicht billig aussieht, sagt Designchef Laurens Van den Acker im Gespräch mit der Nachrichtenplattform "n-tv". Der Kwid erfreue die indische Kundschaft mit Pepp, statt grauer Plastik.

Aus Flops wie dem Tata Nano habe er gelernt, dass die Kunden in den Schwellenländern selbst für solche Spotpreise ordentliche Autos erwarten. "Schließlich ist das die teuerste Anschaffung, die sie in ihrem Leben je tätigen werden", ist van den Acker überzeugt. "Darauf wollen sie zurecht stolz sein können."

Nagelneue Plattform

Mit dem sparsamsten Verbrenner in ganz Indien fährt der Kwid bei der Technik vorne mit. Versucht haben so ein Billigauto schon viele Hersteller, aber hinbekommen hat es bislang keiner. Der Kwid nutzt im Gegenteil als erstes Auto sogar eine nagelneue Plattform, die eigens für Fahrzeugprojekte in Schwellenländern konzipiert wurde. "Wir können pro Woche 2000 Fahrzeuge produzieren", sagt Renault-Chefdesigner Laurens van den Acker, "ein gigantischer Erfolg." 98 Prozent des Kwid werden lokal in Indien produziert; 60 Prozent im Großraum Chennai. Nach dem erfolgreichen Start in Indien baut und verkauft Renault den billigen Knirps mittlerweile auch in Südamerika und in Südafrika - Europa ist bislang kein Thema.

Technische Details

Der Einsteiger-Renault erinnert mit seinen 18 Zentimetern Bodenfreiheit und leicht ausgestellten Kotflügeln etwas an einen geschrumpften Dacia Duster. Das 3,68 Meter lange und gerade einmal 1,58 Meter breite Mikromodell konkurriert auf dem asiatischen Subkontinent mit Modellen wie dem Suzuki Alto oder dem Hyundai Ion.

Angetrieben wird der Renault Kwid von einem Dreizylinder-Triebwerk, der mit seinen 800 Kubikzentimetern 54 PS und ein maximales Drehmoment von 72 Nm bei 4.400 U/min leistet. Dank 2,42 Metern Radstand finden in dem Inder fünf Personen Platz.

Kampf um Marktanteile

Renaults erfolgreiches Budgetcar setzt auch die übrigen Player unter Druck. Und das zu Recht: Ein Hersteller ohne Billigauto verzichtet nach Schätzungen des Automobilwirtschaftlers Ferdinand Dudenhöffer mal eben auf 15 Prozent des Weltmarktes. Genau aus diesem Grund hat VW jetzt einen neuen Anlauf genommen und eine Kooperation mit Tata angebahnt.