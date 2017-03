Textversion

30.03.2017 | 11:21 | (DiePresse.com)

Die Geschichte des VW-Käfers begann in den dunkelsten Zeiten des Dritten Reiches. Trotzdem schaffte es das Erfolgsmodell auch bei Bruno Kreisky zu punkten und macht jetzt im technischen Museum eine gute Figur.

Er war mit mehr als 22 Millionen Fahrzeugen viele Jahre lang das weltweit meistverkaufte Automodell. Begonnen hatte alles in den dunklen Zeiten des Dritten Reiches mit einem "Exposé, betreffend den Bau eines deutschen Volkswagens", verfasst vom Konstrukteur Ferdinand Porsche. Der erste Prototyp wurde 1935 fertig.

Im Februar 1937 begutachtete Adolf Hitler eines der frühen Exemplare und zeigte sich angetan. Er hatte auch einen Namen für das Auto des Volkes parat: "KdF-Wagen" sollte es heißen - KdF stand für "Kraft durch Freude". Produziert wurde das Serienmodell des VW Käfer zwischen 1938 bis 2003.

Namensgebung durch die "New York Times"

1947 begann der Export einiger Exemplare in die Niederlande, 1949 erreichten die ersten Käfer die USA - jenes Land, das dem deutschen Auto überhaupt erst jenen Namen verpasste, der heute so geläufig ist. "Beetle" nannten die Amerikaner ihn - Käfer. Die Bezeichnung soll erstmals 1938 von der Zeitung "New York Times" verwendet worden sein.

Ab ins Museum

Seine unangefochtene Spitzenstellung auf der Beliebtheitsskala musste das Kultauto im Juni 2002 an den VW Golf abgeben, bevor er ein Jahr später wohlverdient in den Ruhestand oder eben ins Museum geschickt wurde.

Kreisky und die Automobilgeschichte

Im Technischen Museum in Wien kann man sich ab April 2017 ein besonderes Modell ansehen. Gemeint ist das VW 1303 Käfer-Cabrio von Altbundeskanzler Bruno Kreisky, das er in seinem Feriendomizil auf Mallorca im Einsatz hatte. Bei der feierlichen Übergabe der neuen Dauerleihgabe beschrieb der EX-Bundespräsident Heinz Fischer die Zusammenarbeit mit Bruno Kreisky und seinen politischen Werdegang.

Weil das Auto nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern ebenso ein Konsumgegenstand, eine Positionierung des Besitzers innerhalb der Gesellschaft sei, war die Wahl Bruno Kreisky für dieses Fahrzeug vermutlich auch eine bewusste Entscheidung. So erlaubt der im Museum ausgestellte VW-Käfer, in Kombination mit einer Filmstation, vielfältige Betrachtungen über Kreisky, die Automobilgeschichte im Allgemeinen sowie jene der 1970er-Jahre im Besonderen.