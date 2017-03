Textversion

31.03.2017 | 09:14 | (DiePresse.com)

Im Vorjahr wurden in Österreich 5,2 Millionen Schnellfahrer erwischt. Ein neue Rekordzahl. Die Strafen wegen zu dichten Auffahrens haben sich sogar verdoppelt.

Eine neue Rekordzahl an Rasern sowie eine beinahe Verdoppelung bei der Zahl der Strafen wegen zu dichten Auffahrens – so lautet die nun erstellte Vorjahresbilanz der heimischen Exekutive. Wie der "Kurier" berichtet, wurde erstmals überhaupt in Österreich die Zahl von fünf Millionen Strafen wegen Schnellfahrens übertroffen.

Mangelnde Disziplin

Grund dafür dürften mangelnde Disziplin aber auch neue Gerätschaft (eine Section Control sowie 12 Radarboxen) sein. Der Großteil der Schnellfahrer wurde bei Radarboxen geblitzt, 700.000 gingen bei Laserkontrollen ins Netz.

Laut "Verkehrsüberwachungsbilanz des Innenministeriums" (2016) wurden im Vorjahr 86.000 Lenker wegen zu dichtem Auffahren bestraft. 2015 waren es nur 47.000. Das entspricht beinahe einer Verdoppelung.

Mehr Alkolenker

Steigerungen gab es auch bei Alkohol (plus sechs Prozent) und Drogen am Steuer (plus 39,6 Prozent), obwohl es nur marginal mehr Kontrollen gab. Dem Suchtgift hinter dem Volant möchte Innenminister Wolfgang Sobotka vor allem mit "einem dichten Kontrollnetz, neuer Technologie und gezielter Sensibilisierung bei Schulungen" entgegenwirken. Seit rund zwei Wochen sind neue Geräte zur Erkennung von drogenberauschten Lenkern im Einsatz, erste Erfahrungen sind positiv.