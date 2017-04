diepresse.com

Etappensieg für BMW: Luxus-SUV überholt Mercedes

04.04.2017 | 11:37 | (DiePresse.com)

Das Rennen um Platz eins in der Oberklasse geht in die nächste Runde. Während Analysten weiter an Mercedes glauben, kurbelt BMW dank X3 und X5 seine US-Verkäufe im März deutlich an.