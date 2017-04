Textversion

20.04.2017 | 11:45 | (Die Presse)

Zum Rekordpreis versteigert: Der offene Mercedes wurde nur 130 Kilometer gefahren, bevor die Besitzerin den Schlüssel verlor - und nie wieder einstieg.

Das internationale Auktionshaus Coys versteigerte einen 21 Jahre alten Mercedes SL500 - an sich Routine. Doch hinter dem Rekordpreis von 56.640 Pfund (umgerechnet 67.600 Euro) steckt eine erstaunliche Geschichte.

Denn das Auffälligste an jenem roten SL500, einem wunderschönen Achtzylinder-Roadster aus dem Jahr 1996, ist sein Kilometerstand. Gerade einmal 80 Meilen (knapp 130 Kilometer) wurde das Auto bewegt. Der Grund: Die Besitzerin verlor danach den Zündschlüssel - und offenbar auch die Lust an ihrem Gefährt. Sie stieg nie wieder ein, der Mercedes wurde in einer Tiefgarage im Londoner Stadtteil Knightsbridge vergessen.

Nach zwei Jahrzehnten wurde das Fahrzeug unter dem Nachlass gefunden und bei Coys versteigert - "zum Fünffachen des Preises eines SL mit einem dem Alter entsprechenden Kilometerstand", wie ein Coys-Sprecher berichtete. Der Roadster ist mit allen Extras ausgestattet - dazu zählten zu jener Zeit ein 6-fach-CD-Wechsler und beheizte Vordersitze. Die R129-Baureihe, für deren Styling Mercedes-Designchef Bruno Sacco verantwortlich zeichnet, wurde von 1989 bis 2002 produziert.