24.02.2017 | 18:30 | von Christine Imlinger (DiePresse.com)

Der Wiener Westbahnhof, der Bahnhof Salzburg und jüngst allen voran Linz: Bahnhöfe gelten als Brennpunkte von Gewalt, Drogen und Konflikten unter Migranten. Eine Reise zu drei Problembahnhöfen.

Salzburg/Linz/Wien. Gewalt, Drogenkriminalität, Bettelei, Prostitution und Spannungen zwischen Nationalitäten: Bahnhöfe als Ort diverser Randgruppen, das hat manchenorts offenbar ein Ausmaß erreicht, das über jenes, mit dem man seit jeher lebt, hinausgeht. Eine „angstfreie Nutzung“ sei nicht möglich, hieß es kürzlich aus Linz. Frauen würden den Bahnhof meiden, Pendler aufs Auto umsteigen.

Das Sicherheitsproblem beschränkt sich nicht auf Stationen, jüngst verkündeten Verkehrsminister Jörg Leichtfried und Justizminister Wolfgang Brandstetter gemeinsam, die steigende Zahl von Übergriffen auf das Personal brauche ein scharfes Vorgehen: Wer künftig (bzw. ab September, wenn das Gesetz geplant in Kraft tritt) einen Schaffner attackiert, soll mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden.

Werden Bahnhöfe und Züge No-go-Areas? Wie dramatisch ist die Situation? Im vormittäglichen Railjet Wien–Salzburg nicht sehr. Die größte Unannehmlichkeit sind die Nebengeräusche der YouTube-Videos einer Studentengruppe oder das laute Niesen einer Dame, das einen höflichen Mittdreißiger im teuren Anzug die Nase rümpfen lässt. Ein Klima von Angst, Gewalt, das Sicherheitsleute im Zug nötig mache? Nicht hier, nicht heute.

Aber Fahrgäste werden aggressiver, der Respekt würde weniger – das höre auch er, sagt der Zugbegleiter dieses Railjets. Schimpfereien kämen ihm immer wieder unter, sagt er, Einzelne, die er mangels Tickets von der Fahrt ausschließen musste, seien schon „rabiat geworden“. Gravierendes sei aber nie passiert – überhaupt sei die Situation heute ruhiger als 2015, als die Weststrecke Teil der Flüchtlingsroute Richtung Deutschland war.

Salzburger Hauptbahnhof

Auf Migranten, die nach Deutschland wollen, warten die Beamten in Salzburg nach wie vor. Bevor ein Zug Richtung Grenze abfährt, stehen deutsche Polizisten auf dem Bahnsteig, um Flüchtlinge von der Weiterreise abzuhalten.

Vorige Woche wurden in Salzburg knapp 70 Flüchtlinge aufgegriffen, 50 davon Rückübernahmen aus Deutschland, 16 haben einen Asylantrag gestellt, so die Polizei. Gestrandete, die in ein anderes Land reisen wollen, keinen Asylantrag stellen und denen die Rückschiebung aus Österreich droht, sind eine der Gruppen, die in Salzburg für Aufregung gesorgt haben. Obdachlose, die Drogenszene, Armutsmigranten, die betteln, Alkoholiker und Asylwerber – das hat am Bahnhof, am Südtirolerplatz davor und in den Einkaufspassagen für Zündstoff gesorgt.

Heute? Liegen ein paar Bahnhofspunks mit nacktem Oberkörper in der ersten Frühlingssonne, ältere Männer trinken zu Mittag Dosenbier, eine Gruppe junger Männer diskutiert auf Arabisch – ebenfalls Bier in der Hand. Der Brunnen vor dem Bahnhof, in dem kein Wasser fließt, ist heute der Aufenthaltsort der Menschen, die auf Bahnhöfen als Problemklientel gelten. Und die man in Salzburg gern los wäre. Vorigen Herbst wurden etwa die Sitzmöbel auf dem Vorplatz abmontiert, die Polizei aufgestockt. „Unterm Strich kann man sagen: Die Gesamtheit der Maßnahmen hat Wirkung gezeigt“, sagt Polizeisprecher Michael Rausch. Seit Kontrollen mit Schwerpunkt Fremdenrecht, Suchtmittel und Bettelei gibt es weniger Probleme. Die Zahl der notreisenden Menschen aus Osteuropa, die zum Betteln oder zur Prostitution kommen, sei von etwa 190 auf 90 gesunken. Aber sobald weniger kontrolliert wird, beobachte man mitunter einen Anstieg.

Auch an diesem Nachmittag kontrollieren schließlich Polizisten, blättern durch Papiere, stehen neben dem Brunnen. Die Gruppen verlaufen sich. Aktuell sei die Situation ruhig, sagt Edda Böhm-Ingram, Leiterin des Bereichs Soziale Arbeit der Caritas Salzburg. Die Zusammenarbeit mit Polizei, Bahn und Stadt funktioniere gut. „Man hat verstanden, dass es weder mit Sozialarbeit noch mit Wachdienst allein geht.“ Die ÖBB planen ein eigenes Bahnhofs-Streetwork-Projekt, das bald starten soll. Bei großen Räumungen sind Sozialarbeiter dabei, die Caritas hilft der Polizei fallweise mit Dolmetschern aus.

Verdrängung entlang der Bahn

Auch wenn die Ansätze freilich oft nicht dieselben sind: Die Caritas kritisiert das Abmontieren von Bänken, das Vertreiben von Menschen, für die es keine Aufenthaltsorte gibt. Die hielten sich dann eben anderswo auf, verschwinden könnten sie ja nicht, so Böhm-Ingram. Wird auf dem Bahnhof stärker kontrolliert, verlagern sie sich in Parks und Plätze in der Nähe. Auch zwischen Bahnhöfen gebe es eine Art Wellenbewegung. Läuft in Linz oder Innsbruck eine Aktion scharf, beobachte man in Salzburg mehr Menschen dieser Gruppen – und umgekehrt. Ein Phänomen, das man auch bei der Polizei registriert – etwa in der Drogenszene.

Linzer Hauptbahnhof

Zuletzt sind Probleme vor allem in Linz aufgetreten. Kürzlich hieß es von den ÖBB, Linz sei der schlimmste Bahnhof von allen. Steigt man dort aus, deckt sich der Eindruck fast mit den Schreckensschilderungen. Aus der Ferne hört man Polizeisirenen, in der Halle drehen Securities mit einem Rottweiler Runden, vor dem Portal stehen Polizeibusse.

Und sonst? Passiert an diesem späten Nachmittag in Linz wenig. Am abgedeckten Brunnen sitzen Trinker in der Sonne, in einem Durchgang rauchen Jugendliche mit bunten Haaren und abgewetztem Gewand Geruchsintensives, und vom Busbahnhof kommt eine Gruppe, die, vertraut man den Schilderungen der Polizei, ins Problemprofil passt: Burschen aus Afghanistan. Asmat, einer von ihnen, erzählt, sie wohnten im Mühlviertel in einer Asylunterkunft, sie kämen nach Linz, um Freunde zu treffen. Probleme auf dem Bahnhof? Da wüsste er nichts. Viel Polizei sei da, sagt er in rudimentärem Deutsch.

Info-Tafeln auf Arabisch

Afghanische Gruppen, die sich mit Irakern oder Tschetschenen nicht vertragen, seien einer der Gründe für die jüngsten Probleme, sagt Oberösterreichs Landespolizeidirektor, Andreas Pilsl. Oft sei es zu Raufereien gekommen, vor allem in den kalten Wochen. Ende Jänner kam es zu einer Massenschlägerei, später schlug ein Iraker einen Afghanen krankenhausreif. Phasenweise gab es 200 Identitätsfeststellungen aus dieser Klientel an einem Tag, erzählt Pilsl, an einem Tag gab es 18 Wegweisungen.

Nun setzt die Polizei auf ein Konzept à la Salzburg, kürzlich kam es zu einem Sicherheitsgipfel in Linz, seit gut einer Woche hat die Polizei aufgestockt: 25 Beamte sind nun jeden Tag am Bahnhof, mehr als doppelt so viele wie zuvor. Das wirke, seither ist es ruhiger, sagt Pilsl. Ziel sei, die Attraktivität für Menschen zu minimieren, die nicht mit dem Zug fahren. Er fordert nun eine Einschränkung des WLAN, ein Alkoholverbot und ein restriktives Durchsetzen der Hausordnung: Derzeit laufen Gespräche mit der Caritas, Pilsl will den Jugendlichen in ihren Quartieren und auf dem Bahnhof (auch per Info-Plakaten in ihren Landessprachen) erklären lassen, dass das Blockieren von Wegen oder Herumstehen in großen Gruppen Unbehagen auslöse und warum sie weggewiesen würden. Letztlich hofft aber auch er auf Integration: „In Wahrheit muss man die Leute beschäftigen.“

Wiener Westbahnhof

Bis Integrationsmaßnahmen wirken, versucht man auch auf dem Westbahnhof, die Probleme restriktiv zu lösen: Asylwerber, auch hier vor allem junge Afghanen, die 2015 auf dem Westbahnhof in Wien angekommen sind, vertreiben sich dort seither ihre Tage. Nachdem es dort zu großen Schlägereien gekommen ist, hat die Polizei ihre Präsenz verstärkt, im Jänner patrouillierten mitunter Zehnerteams der Bereitschaftseinheit. Die ÖBB haben ihr Sicherheitsteam verstärkt und jüngst auch das WLAN gekappt. Nutzen kann man es nun nur noch 15 Minuten. Bringt das etwas? Es halten sich nun weniger Leute den ganzen Tag auf dem Bahnhof auf, sagt ÖBB-Sicherheitssprecher Roman Hahslinger.

Ein Ansatz, den man auch für Linz überlege. Überhaupt rüstet die Bahn auf: Uneinsehbare Ecken werden umgebaut, mehr Spiegel, Notrufsäulen, Videoanlagen montiert. Und die 490 Security-Mitarbeiter werden um 250 aufgestockt.