diepresse.com

Ein Toter und mehrere Verletzte bei Lawinenabgängen

Textversion

11.03.2017 | 19:37 | (DiePresse.com)

Am Samstagnachmittag ist ein Skitourengeher in Salzburg von einer Lawine getötet worden. Zur selben Zeit wurde in Kärnten ein 16-jähriges Mädchen verschüttet.